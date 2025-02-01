快訊

美國小飛機墜毀費城！爆炸起火釀至少6死 恐怖瞬間畫面曝光

美華府撞機尋獲黑鷹直升機「黑盒子」！當局禁直升機飛近事發機場

羅時豐17歲參加歌唱比賽節目 連續8次奪冠成「怪物素人」內幕

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
羅時豐回顧17歲第一次參加台視「綜藝金榜」畫面。 圖／擷自YouTube
羅時豐回顧17歲第一次參加台視「綜藝金榜」畫面。 圖／擷自YouTube

羅時豐今年出道滿40年，而他能踏入歌壇是因為參加台視一個歌唱比賽節目，最後連續十次進榜，獲得唱片公司青睞簽約，正式出道成歌手。

羅時豐17歲那年參加台視「綜藝金榜」，當時他第一次參加比賽，就獲得冠軍，那時頂著平頭，穿著媽媽搭配的衣服參加比賽，可以見到當時還很青澀的模樣，之後連續8次他都獲得第一名，到第9次時則因為唱錯詞，變成第2名，羅時豐更曝一個內幕，在第7次比賽時因為狀態不佳，頻頻忘詞，好在上台前有拜託第二名的參賽者幫忙在台下提詞，就這樣有驚無險的唱完。

最後到了第10次比賽，羅時豐如預料中的獲得冠軍，當時父母還有上台接受主持人訪問，之後就簽約唱片公司，羅時豐透露其實到第3次比賽時，就已經有不少家唱片公司想要與他簽約，因為那時他還未成年，所以父母覺得需要再多考慮，最後他簽約飛羚唱片，與當時公司的大咖歌手林淑容合唱「無言的結局」出道。

羅時豐參加台視「綜藝金榜」連續10次進榜，獲得最高榮譽。 圖／擷自YouTube
羅時豐參加台視「綜藝金榜」連續10次進榜，獲得最高榮譽。 圖／擷自YouTube

羅時豐參加台視「綜藝金榜」第7次比賽，在台上出現忘詞的情況。 圖／擷自YouTube
羅時豐參加台視「綜藝金榜」第7次比賽，在台上出現忘詞的情況。 圖／擷自YouTube

相關新聞

女歌手公開揭童年「遭親舅多次猥褻」　多年後對方竟稱不記得

中國網路歌手李雨霏初二時自曝童年遭到大舅猥褻，一直未對外公開，但今年收到大舅拜年的訊息，她回覆對方

張蘭過年穿10年舊衣！汪小菲送百萬洋裝　網笑：像壽衣

中國商人汪小菲和前妻「大S」徐熙媛2021年結束11年婚姻關係，去年5月再婚台灣網紅「Mandy」馬筱梅，過去曾在台灣

羅時豐17歲參加歌唱比賽節目 連續8次奪冠成「怪物素人」內幕

羅時豐今年出道滿40年，而他能踏入歌壇是因為參加台視一個歌唱比賽節目，最後連續十次進榜，獲得唱片公司青睞簽約

女星驚爆尿失禁！慢跑尿濕全身　離婚後10天切除2腫瘤

43歲女星菲妮·科頓 (Fearne Cotton)去年離婚，同時又接受切除腫瘤手術，人生經歷大變動。她在社群分享自己的人生經歷

孫生公開新女友！拍拖百萬網紅女神2年：見面就上床

「反骨男孩」人氣成員孫生昨天才驚爆放鞭炮被炸傷，今天就宣布好消息，在「誰來稽查」YouTube節目單元中

「甄嬛傳」馬拉松開跑！名醫驚見「半夜上萬人不睡覺」

經典陸劇「後宮甄嬛傳」紅遍兩岸三地，13年來熱度不減，日前主要演員們在晚會中合體亮相，讓廣大劇迷激動不已。而電視台也開播...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。