羅時豐17歲參加歌唱比賽節目 連續8次奪冠成「怪物素人」內幕
羅時豐今年出道滿40年，而他能踏入歌壇是因為參加台視一個歌唱比賽節目，最後連續十次進榜，獲得唱片公司青睞簽約，正式出道成歌手。
羅時豐17歲那年參加台視「綜藝金榜」，當時他第一次參加比賽，就獲得冠軍，那時頂著平頭，穿著媽媽搭配的衣服參加比賽，可以見到當時還很青澀的模樣，之後連續8次他都獲得第一名，到第9次時則因為唱錯詞，變成第2名，羅時豐更曝一個內幕，在第7次比賽時因為狀態不佳，頻頻忘詞，好在上台前有拜託第二名的參賽者幫忙在台下提詞，就這樣有驚無險的唱完。
最後到了第10次比賽，羅時豐如預料中的獲得冠軍，當時父母還有上台接受主持人訪問，之後就簽約唱片公司，羅時豐透露其實到第3次比賽時，就已經有不少家唱片公司想要與他簽約，因為那時他還未成年，所以父母覺得需要再多考慮，最後他簽約飛羚唱片，與當時公司的大咖歌手林淑容合唱「無言的結局」出道。
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