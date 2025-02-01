女星驚爆尿失禁！慢跑尿濕全身　離婚後10天切除2腫瘤

43歲女星菲妮·科頓 (Fearne Cotton)去年離婚，同時又接受切除腫瘤手術，人生經歷大變動。她在社群分享自己的人生經歷，也大方坦承熱愛慢跑的她，竟然因為骨盆無力，有一次竟然跑到尿失禁，全身被自己尿濕。

菲妮·科頓表示，年輕時自己可以在30分鐘內跑完5公里，她自豪地表示：「毫不費力！」不過年紀增長又經歷疑似罹患癌症，身體狀況不如過去，曾有一次跑到尿失禁，把自己嚇了一大跳。