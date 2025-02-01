孫生公開新女友！拍拖百萬網紅女神2年：見面就上床

「反骨男孩」人氣成員孫生昨天才驚爆放鞭炮被炸傷，今天就宣布好消息，在「誰來稽查」YouTube節目單元中，他終於公開女友廬山真面目，原來就是臉書擁有155萬粉絲數的網紅「諶多芬」，這段地下戀情竟已祕密交往近兩年。

孫生在影片中坦言這段戀情是悄悄發展，還加碼爆料，兩人不僅第一次見面就發生關係，戀情才剛開始不久，孫生就確診。她則說：「我們是在交友軟體認識的，他約我一次喝酒，但我拒絕了，然後一年後他又邀一次，我就出門了，因為我單身，他很可愛、誠懇又善良。」

但談到結婚問題，多芬直言想要有個家，希望共同前進，但孫生似乎覺得現在年紀還不到，在影片的最後還送禮物給孫生，突淚崩表示：「我只是希望你快樂，沒要給你壓力，我不是逼，是因為我時間到了。」