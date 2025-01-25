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「甄嬛傳」馬拉松開跑！名醫驚見「半夜上萬人不睡覺」

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
由孫儷(中)主演，「後宮甄嬛傳」將推出綜藝節目。圖／本報資料照
由孫儷(中)主演，「後宮甄嬛傳」將推出綜藝節目。圖／本報資料照

經典陸劇「後宮甄嬛傳」紅遍兩岸三地，13年來熱度不減，日前主要演員們在晚會中合體亮相，讓廣大劇迷激動不已。而電視台也開播每年觀眾最愛的「甄嬛傳」馬拉松，就連半夜都還有上萬人在線追劇。

但各小主們時隔13年的確容貌多少有些「差距」，到底誰最經得起歲月的考驗？在網路上引起熱議。這也帶動年節前的「進廠維修」潮，特別是今年年假時間長，許多人選擇在年前做完手術，年假期間可以休養。台灣整鼻權威法喬醫美診所總院長邱浚彥提醒，民眾做了手術之後，年假期間儘量不要熬夜，不要暴飲暴食，戒掉菸酒、避免大魚大肉造成傷口感染。好好休養，才能在假期之後美美的回到工作崗位。

「後宮甄嬛傳」這幾年在春節一直維持極高的熱度，日前主要演員們在晚會中合體亮相，讓廣大劇迷激動不已。主角孫儷表示：「真的沒想過有一天，13年後的我們能夠再次相聚。」。對照每位娘娘的容貌變化，讓網友嘆「時間這麼快」、「其他人都沒變，就是孫儷變了」、「敬妃簡直像30出頭」。

在眾多娘娘中特別引人注目的是飾演甄嬛妹妹「玉嬈」的徐璐，在拍攝時年僅十七歲，現在已經搖身一變成為魅力十足的輕熟女。劇中不少新人包含「淳貴人」譚松韻、「瑛貴人」毛曉彤和「寧嬪」熱依扎等人，如今都是當紅的一線演員，尤其是毛曉彤年年都有新作品，因飾演神鵰俠侶中的「郭芙」、三十而已的「鍾曉芹」而知名度大增。

不過一直以可愛外型示人的毛曉彤，之前出席活動卻被網友發現她的鼻子變得又長又尖，和以往模樣差距甚大，是否曾經整鼻的話題在網路上掀起熱議。儘管毛曉彤否認整型，但時下年輕人對整型早已視為保養的日常。最近就有整型醫師透露，今年因為年假時間長，許多民眾選擇到醫美診所進行手術，尤其整鼻的人特別多。

台灣整鼻權威法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，目前常見的隆鼻植入物有很多種類，安全性跟風險都不同，「以自體肋骨隆鼻是目前最熱門的手術，先取出部分肋軟骨，再雕塑出適合的厚度，增高鼻樑及鼻頭，也能精雕鼻頭，塑造好看的整體線條。因植入物取自人體，所以沒有排斥問題，術後感染的機率也極低，待三個月穩定之後，維持的效果會比傳統矽膠隆鼻來的持久。」

邱浚彥提醒民眾術前做好功課，選擇合格的醫院和挑選專業有經驗的醫師，術後應照護好傷口，在過年連假期間保持作息正常、不要熬夜，戒掉菸酒、避免大魚大肉造成傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。

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法喬醫美診所總院長邱浚彥提醒民眾過年連假期間應保持作息正常。圖/法喬醫美診所提供
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毛曉彤憑藉「甄嬛傳」出道。圖/摘自微博
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毛曉彤現在五官更加精緻立體。圖/摘自微博
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