太多人想念中山美穗！官方公告「確定舉辦追思會」
54歲的中山美穗因浴室意外不幸離世，家屬已經處理完她的後事，但大批影迷依舊難以接受她離開事實。因此經紀公司決定為她舉辦追思會，讓所有喜愛中山美穗的人都能來和她好好道別。
昨官網上公開了追思會相關訊息，治喪委員會表示，家屬已經完成中山美穗離世49日法事，後續將於4月22日在東京國際Forum為她舉行追思會，屆時會開放獻花，詳情將於日後公告周知。
中山美穗去年4月11及12日選在東京國際Forum舉行個人演唱會，今年是她出道40周年，原定4月至6月期間舉行23場紀念演唱會，豈料如今成了告別追思會。
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