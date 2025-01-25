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「鐵霸」妹夫遭擄…傳天道盟已出動尋仇 4犯案男到案供出幕後主謀

太多人想念中山美穗！官方公告「確定舉辦追思會」

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
中山美穗。圖/摘自報知體育
中山美穗。圖/摘自報知體育

54歲的中山美穗因浴室意外不幸離世，家屬已經處理完她的後事，但大批影迷依舊難以接受她離開事實。因此經紀公司決定為她舉辦追思會，讓所有喜愛中山美穗的人都能來和她好好道別。

昨官網上公開了追思會相關訊息，治喪委員會表示，家屬已經完成中山美穗離世49日法事，後續將於4月22日在東京國際Forum為她舉行追思會，屆時會開放獻花，詳情將於日後公告周知。

中山美穗去年4月11及12日選在東京國際Forum舉行個人演唱會，今年是她出道40周年，原定4月至6月期間舉行23場紀念演唱會，豈料如今成了告別追思會。

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