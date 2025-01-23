告五人登世運主場館 五月天、阿妹撐腰 嘉賓名單超夢幻

告五人4月12日將在高雄世運主場館開唱，創下該場館史上最年輕華語音樂人紀錄，他們備受公司、前輩寵愛，相信音樂承諾讓告五人「預算無上限」，五月天則特地錄祝福影片，連張惠妹也捎來祝福。

今（23）日記者會重金打造，888片LED組成的弧形LED螢幕包覆全場，2公尺高的巨型地球道具以及3台抽選幸運歌迷的洗衣機全都上台，率先搬出無極限的氣勢；告五人也打出「嘉賓無極限」的口號，先前他們為天團Coldplay酷玩樂團擔任暖場嘉賓，哲謙笑說希望能和對方再次於舞台相見，雲安聽了也許願想要火星人布魯諾，犬青連忙說：「（嘉賓人選）是一個期望，但不是亂說好嗎？」透露屆時「嘉賓不只一組」。

告五人事業一飛沖天，2025年剛開始就有演唱會，還擔任高雄燈會代言人，也和高雄輕軌打造聯名車廂圖案，回想一路走來，從台下只有5位歌迷、到如今新一代天團，犬青坦言眼眶濕了，哲謙更是一度哽咽。感性的3人預測高雄演唱會一定會掉眼淚，犬青已經在研究怎麼哭比較好看，就怕妝會花掉。

五月天在影片中分享16年前首次站上世運主場館，「完全不知道有這麼大的舞台、會發生什麼事情」；怪獸13年前不慎摔落1.2公尺高的舞台，告五人直呼自己會小心。而張惠妹以文字訊息鼓勵告五人：「聽說你們有偷偷買票來看我的大巨蛋演唱會？這次你們要到世運主場館開唱，很快就換我在大巨蛋的觀眾席為你們加油了吧！」讓他們驚喜又感動。告五人演唱會門票2月15日中午12點於拓元售票系統開賣。

告五人出席MY MAGIC宇宙超有趣 極限起航-前進世運記者會。記者王聰賢／攝影 告五人出席MY MAGIC宇宙超有趣 極限起航-前進世運記者會。記者王聰賢／攝影 告五人出席MY MAGIC宇宙超有趣 極限起航-前進世運記者會。記者王聰賢／攝影

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