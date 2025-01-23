快訊

國際級現象！「逛寶雅想大便」國外也同感 澳洲醫生解釋原因

季芹省過頭！討鄰居母乳煮「人奶湯」女兒全下肚

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
「夜校女生」見面會場場爆滿，片商加碼2月27日提早上映，左起季芹、陳姸霏 邱以太、導演莊景燊。圖／興揚電影提供
「夜校女生」見面會場場爆滿，片商加碼2月27日提早上映，左起季芹、陳姸霏 邱以太、導演莊景燊。圖／興揚電影提供

青春校園電影「夜校女生」確定搶入春節賀歲檔，成為蛇年假期唯一國片新片，近期的全台見面會場場秒殺，台北場更有近百名建中、北一女學生穿制服來看片，演員們陳姸霏、項婕如、邱以太以及季芹也到場與粉絲同歡。

季芹扮演嚴厲的母親，在片中時常下廚，但她笑稱只要在家裡，廚房通常都是王仁甫專屬的，「這次在電影裡我才能好好發揮」，而她的角色節儉成性，竟還將隔壁鄰居多出來的母乳借來做湯給兩個女兒喝「人奶湯」，但實際上只是道具湯，陳姸霏則笑稱很好喝，「喝了好幾碗」。

王仁甫與兒子YAYA特地瞞著季芹從宜蘭到台北進場觀賞「夜校女生」，更在活動上驚喜現身，季芹感動的馬上送上愛的抱抱，並熱情跟大家介紹：「這是我老公跟兒子」，一家人感情非常好，氣氛可愛溫馨。

「夜校女生」話題不斷，許多粉絲紛紛敲碗希望能早日看到正片，片商宣布將於賀歲檔期周末特別提前限定播映，原定2月28日上映，片商也決定提早一天，將於2月27日上檔。

編輯推薦

王仁甫與兒子YAYA驚喜探班，左起季芹、陳姸霏、王仁甫、YAYA、邱以太、導演莊景燊。圖／興揚電影提供
王仁甫與兒子YAYA驚喜探班，左起季芹、陳姸霏、王仁甫、YAYA、邱以太、導演莊景燊。圖／興揚電影提供

相關新聞

季芹省過頭！討鄰居母乳煮「人奶湯」女兒全下肚

青春校園電影「夜校女生」確定搶入春節賀歲檔，成為蛇年假期唯一國片新片，近期的全台見面會場場秒殺，台北場更有近百名建中、北...

孫興浪子回頭　當林美貞小師弟姿態謙卑：苦盡甘來

「最偉大前妻」林美貞2度復合孫興，兩人19日合體出席經紀公司「艾迪昇」尾牙，61歲孫興謙卑再謙卑，請全場多多指教：「我是...

韓瑜忍痛拒絕男友求婚 為了「她」結婚計畫卡關

韓瑜主演生活職人劇「阿榮與阿玉」，劇中得知陳家家神阿蓮（柏妍樺飾）即將消失，內心擔憂不已，縱使抽到下下籤，仍決心以行動扭...

朴成焄手滑AV版《魷魚遊戲》遭換角　時隔3周再發文網友留言反應曝光

朴成焄因誤發AV版《魷魚遊戲》引起爭議，輿論影響程度更讓他遭換角，手滑AV片風波3周後，朴成焄...

陳婉若才子尪拍犯罪心理電影　大主播李四端求客串夢碎

伊林娛樂副董事長陳婉若與導演才子老公王維明，近日同框上李四端「大雲時堂」節目，提及從國一、國二青梅竹馬14歲相識，歷經高...

天后回歸！孫燕姿新歌曝光 神顏凍齡和剛出道有得拚

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會今年將全面啟動，新單曲「日落」也於今（17）日上線，最近她進入演唱會備戰狀態，不過春節將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。