季芹省過頭！討鄰居母乳煮「人奶湯」女兒全下肚

青春校園電影「夜校女生」確定搶入春節賀歲檔，成為蛇年假期唯一國片新片，近期的全台見面會場場秒殺，台北場更有近百名建中、北一女學生穿制服來看片，演員們陳姸霏、項婕如、邱以太以及季芹也到場與粉絲同歡。

季芹扮演嚴厲的母親，在片中時常下廚，但她笑稱只要在家裡，廚房通常都是王仁甫專屬的，「這次在電影裡我才能好好發揮」，而她的角色節儉成性，竟還將隔壁鄰居多出來的母乳借來做湯給兩個女兒喝「人奶湯」，但實際上只是道具湯，陳姸霏則笑稱很好喝，「喝了好幾碗」。

王仁甫與兒子YAYA特地瞞著季芹從宜蘭到台北進場觀賞「夜校女生」，更在活動上驚喜現身，季芹感動的馬上送上愛的抱抱，並熱情跟大家介紹：「這是我老公跟兒子」，一家人感情非常好，氣氛可愛溫馨。

「夜校女生」話題不斷，許多粉絲紛紛敲碗希望能早日看到正片，片商宣布將於賀歲檔期周末特別提前限定播映，原定2月28日上映，片商也決定提早一天，將於2月27日上檔。

王仁甫與兒子YAYA驚喜探班，左起季芹、陳姸霏、王仁甫、YAYA、邱以太、導演莊景燊。圖／興揚電影提供

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