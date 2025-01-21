韓瑜忍痛拒絕男友求婚 為了「她」結婚計畫卡關

韓瑜主演生活職人劇「阿榮與阿玉」，劇中得知陳家家神阿蓮（柏妍樺飾）即將消失，內心擔憂不已，縱使抽到下下籤，仍決心以行動扭轉局勢，為此，她忍痛拒絕阿榮（柯叔元飾）的求婚，並說服阿榮先解決阿蓮的問題再談婚事，眾人對阿蓮的狀況既震驚又心疼。

劇中，柯叔元在眾人的期盼下向韓瑜求婚，怎料韓瑜為了讓「阿蓮」留下，選擇改變既有命運，2人結婚計畫就此打住，讓「阿榮」感到不知所措。韓瑜為「阿蓮」暫放下婚姻，戲外，恢單9年的她，感情事向來備受關注，她多次強調自己並不排斥再談感情，但除了拍戲，她承認自己是宅女，最愛在家看小說、追劇，開心享受單身生活。

隨劇情發展，何如芸飾演的柯叔元前妻「美滿」，多年前因車禍癱瘓的腿傷已痊癒，而她刻意隱瞞真相終於也被揭穿，終令自己陷入進退兩難局面，能否卸下心防，坦承隱瞞真相原因，成為劇情關鍵。遇到朋友掩蓋真相時，林玟誼自認個性直率，遇到困難會選擇勇於面對，她說：「即使我不認同，但當別人選擇用逃避的方式，我也會尊重對方。」柏妍樺則展現同理心，表示：「如果遇到用謊言逃避問題的人，我會試著同理他的難處，看能不能幫忙。」

「阿榮與阿玉」每周一至周五晚間八點華視主頻、東森超視33頻道播出，並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。 何如芸(左)、林玟誼在「阿榮與阿玉」中飾演母女。圖／華視、東森超視提供 柏妍樺在「阿榮與阿玉」中飾演家神阿蓮。圖／華視、東森超視提供

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