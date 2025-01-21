快訊

吉伊卡哇再爆「燈籠之亂」！高雄燈會聯名提燈喊近千元 議員：造福黃牛

嘉義深夜規模6.4地震 專家：緊急避難包「這1物」不可缺

貝佐斯未婚妻「1穿搭」性感現身川普就職 祖克柏「凍未條」尷尬影片曝光

韓瑜忍痛拒絕男友求婚 為了「她」結婚計畫卡關

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
韓瑜(左)演出「阿榮與阿玉」，戲中面對柯叔元求婚猶豫。圖／華視、東森超視提供
韓瑜(左)演出「阿榮與阿玉」，戲中面對柯叔元求婚猶豫。圖／華視、東森超視提供

韓瑜主演生活職人劇「阿榮與阿玉」，劇中得知陳家家神阿蓮（柏妍樺飾）即將消失，內心擔憂不已，縱使抽到下下籤，仍決心以行動扭轉局勢，為此，她忍痛拒絕阿榮（柯叔元飾）的求婚，並說服阿榮先解決阿蓮的問題再談婚事，眾人對阿蓮的狀況既震驚又心疼。

劇中，柯叔元在眾人的期盼下向韓瑜求婚，怎料韓瑜為了讓「阿蓮」留下，選擇改變既有命運，2人結婚計畫就此打住，讓「阿榮」感到不知所措。韓瑜為「阿蓮」暫放下婚姻，戲外，恢單9年的她，感情事向來備受關注，她多次強調自己並不排斥再談感情，但除了拍戲，她承認自己是宅女，最愛在家看小說、追劇，開心享受單身生活。

隨劇情發展，何如芸飾演的柯叔元前妻「美滿」，多年前因車禍癱瘓的腿傷已痊癒，而她刻意隱瞞真相終於也被揭穿，終令自己陷入進退兩難局面，能否卸下心防，坦承隱瞞真相原因，成為劇情關鍵。遇到朋友掩蓋真相時，林玟誼自認個性直率，遇到困難會選擇勇於面對，她說：「即使我不認同，但當別人選擇用逃避的方式，我也會尊重對方。」柏妍樺則展現同理心，表示：「如果遇到用謊言逃避問題的人，我會試著同理他的難處，看能不能幫忙。」

「阿榮與阿玉」每周一至周五晚間八點華視主頻、東森超視33頻道播出，並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。

何如芸(左)、林玟誼在「阿榮與阿玉」中飾演母女。圖／華視、東森超視提供
何如芸(左)、林玟誼在「阿榮與阿玉」中飾演母女。圖／華視、東森超視提供
柏妍樺在「阿榮與阿玉」中飾演家神阿蓮。圖／華視、東森超視提供
柏妍樺在「阿榮與阿玉」中飾演家神阿蓮。圖／華視、東森超視提供

相關新聞

韓瑜忍痛拒絕男友求婚 為了「她」結婚計畫卡關

韓瑜主演生活職人劇「阿榮與阿玉」，劇中得知陳家家神阿蓮（柏妍樺飾）即將消失，內心擔憂不已，縱使抽到下下籤，仍決心以行動扭...

朴成焄手滑AV版《魷魚遊戲》遭換角　時隔3周再發文網友留言反應曝光

朴成焄因誤發AV版《魷魚遊戲》引起爭議，輿論影響程度更讓他遭換角，手滑AV片風波3周後，朴成焄...

陳婉若才子尪拍犯罪心理電影　大主播李四端求客串夢碎

伊林娛樂副董事長陳婉若與導演才子老公王維明，近日同框上李四端「大雲時堂」節目，提及從國一、國二青梅竹馬14歲相識，歷經高...

天后回歸！孫燕姿新歌曝光 神顏凍齡和剛出道有得拚

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會今年將全面啟動，新單曲「日落」也於今（17）日上線，最近她進入演唱會備戰狀態，不過春節將...

20次相親通通不要 42歲玉女堅持不生小孩

蕭玉芬推出新專輯「鴛鴦露水夢」，不過感情空窗多年，媽媽著急不斷安排相親，她看完照片後婉拒超過20次，表示對於相親還是很抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。