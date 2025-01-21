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孫興浪子回頭　當林美貞小師弟姿態謙卑：苦盡甘來

聯合報／ 記者趙大智／即時報導
林美貞（右起）、李詠嫻、孫興和艾力克斯2對夫妻玩自拍。圖／摘自臉書
林美貞（右起）、李詠嫻、孫興和艾力克斯2對夫妻玩自拍。圖／摘自臉書

「最偉大前妻」林美貞2度復合孫興，兩人19日合體出席經紀公司「艾迪昇」尾牙，61歲孫興謙卑再謙卑，請全場多多指教：「我是最小的師弟！」愛熱鬧又動不停的他，事前就想準備熱鬧的DJ打碟秀嗨爆全場，但被林美貞勸阻：「不必不必，我們公司習慣安靜吃飯就好！」

前晚的尾牙包括徐乃麟、曲艾玲、李翊君、艾力克斯、李詠嫻等，加上職人共有26人，孫興與大陸女友燕子（Oliver）和平分手，重回林美貞懷抱，也跟她的經紀公司老闆林志遠正式合作，孫興上台時也特別感謝新老闆在他最困難時出手幫忙。

林美貞和孫興的兒子孫恆也已回台，今年農曆年一家3口溫馨共度。孫興下決心回台重新開始，早早就開了臉書和IG帳號，管理員正是林美貞。年節前林美貞的甜點店「甜覓室」忙翻，孫興父子也都會幫忙，讓她終於不必像以往獨自扛下重擔，難怪好友會說：「美貞，妳苦盡甘來啦。」

孫興從去年開記者會宣布動向後，就積極上節目，也曾參與真人秀，至於戲劇方面，他無論年齡、演技和知名度都算搶手，不少劇組也表示有興趣，但由於他先前在大陸被列為劣跡藝人，劇組談到「作品將來是否有可以進大陸」時暫時卡關。

林美貞去年拍大愛劇集時，孫興到現場探班兼助理，兩人還到泰國重溫蜜月之旅，都覺得「彷彿回到從前談戀愛的感覺」。只是他們的社群都還未放上合照，公司還曾建議林美貞應該要「宣示主權」。

前晚是場「話當年」聚會，徐乃麟、方笛見了孫興也都聊得開心，蔣偉文的兒子和幾位小朋友上台演唱李翊君的「諾言」，讓李翊君又驚又喜：「這麼小的孩子都會唱我的歌！」而陳浩民、林子聰、「石榴姐」苑瓊丹都在海外無法前來，但紅包都到，「艾迪昇」老闆林志遠很開心：「2024年是豐收的1年！」

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林美貞的甜點工作室年前忙得不可開交。圖／摘自臉書
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林佳儀（左起）、林美貞、徐乃麟、孫興、李蒨蓉在「艾迪昇」尾牙合照。在圖／摘自臉書
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孫興回台灣開社群重新開始。圖／摘自臉書
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孫興（左）和兒子孫恆。圖／摘自臉書
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李翊君（左起）和蔣偉文的兒子對唱。圖／摘自臉書
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