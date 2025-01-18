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朴成焄手滑AV版《魷魚遊戲》遭換角　時隔3周再發文網友留言反應曝光

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
朴成焄演出《魷魚遊戲2》本可望聲勢再漲。圖／擷自IG／boxabum
朴成焄演出《魷魚遊戲2》本可望聲勢再漲。圖／擷自IG／boxabum

朴成焄因誤發AV版《魷魚遊戲》引起爭議，輿論影響程度更讓他遭換角，手滑AV片風波3周後，朴成焄17日首度更新社群動態，不少網友湧入其貼文留言為他加油，表示很想念他，開心看他重回社群，紛紛留言「歡迎回來」。

朴成焄去年手滑分享AV版本的「魷魚遊戲」照片，引發軒然大波，公司二度聲解釋，朴成焄日前露面也再次道歉並說明誤傳過程，但仍受輿論影響，他原定與潤娥合作新劇《暴君的廚師》，慘遭換角，讓原本透過《黑暗榮耀》、《魷魚遊戲2》聲勢持續看漲的他形象受損，且嚴重程度已影響他演藝工作。

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不過仍有不少網友持續支持朴成焄，看到他新發文，也留言關心「你還好嗎」，或是希望他別老想著仇恨留言，世上還有很多人喜愛他，還特別標記自己的國家，包括俄羅斯、澳洲、馬來西亞等。

而為何韓國對於朴成焄手滑貼AV如此不滿，曾當過韓國媳婦的YouTuber台灣妞日前發文談此事，提到韓國會封鎖AV網站，要看需要跨VPN，讓網友訝異，也直呼真的是國情不同。

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