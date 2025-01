陳婉若才子尪拍犯罪心理電影　大主播李四端求客串夢碎

伊林娛樂副董事長陳婉若與導演才子老公王維明,近日同框上李四端「大雲時堂」節目,提及從國一、國二青梅竹馬14歲相識,歷經高中重逢、大學再相見的奇妙緣份,雙方雖各自都談了戀愛,但3次的相逢彷彿是「天意的安排」,這段最終走向婚姻的奇妙緣份,被曾經也有電影導演夢的李四端讚嘆不已。

李四端認為單是這段相信愛情宿命的純真關係,已可以拍成電影,王維明應主持人要求,在節目最後清唱當年追求她的定情曲「Smoke gets in your eyes」。

陳婉若與王維明相識超過40多年,明年即將滿結婚30周年「珍珠婚」,夫妻倆表示非常喜歡李四端訪來賓時的幽默主持風格,李四端好奇兩人的婚姻相處之道,陳婉若說,婚後兩人聚少離多,先生因拍片長年在全世界工作,「一年可能在家時間只有4、5個月」。

直至前3年的疫情,反而常待在家,她維繫感情的方法是盡可能在長期的分離中,安排小空檔全家旅行,「如果先生在洛杉磯、上海、北京工作,我會請他空出4天在日本相聚,然後他再回去工作。」王維明說,回台灣時他專心陪孩子玩,「她不要我管孩子的功課教育,可能這樣的模式,發展出一種老戀人的新愛情火花。」李四端說,「分離感其實是一種幸福感」。

提及兩人相識經過,當時王維明國一身高只有153公分,陳婉若國二已167公分,他只能仰慕她,直至她高三時,再相遇他已是180公分的陽光大男孩,積極展開溫馨接送情,但兩個月後再次被拒絕,「雖然只小我一歲,但怎麼看他就像是弟弟,還是不適合。」對陳婉若念念不忘的王維明,歷經時空的改變,第3次重逢他已是北藝大戲劇系183公分的大學生,陳婉若邀他來幫模特兒上肢體表演課程,兩人再續前緣。

李四端說,「妳終於發現他的價值了!」她說,我常跟年輕女孩說,感情就像撲克牌,手上的牌不好就放下,下次說不定可以拿到王牌,李四端打趣說,「但會不會其實手上都是同一副牌,在那邊換來換去啊。」

夫妻間在家裡會交流工作經驗嗎?陳婉若說,先生是獅子座,她給他完全的自由、榮耀和讚美,「我們的相處,像是珍惜彼此的伴侶」。兒子也是獅子座,相處上也像朋友,王維明說,他自己不太把工作帶回家,太太在工作上有要求,鍥而不捨有企圖心,「她好強不認輸,我在旁邊不如問她要不要喝杯咖啡?或是問她要不要出去吃個東西,讓她有轉換的空間。」李四端覺得王維明才是家裡不作聲的軍師。

陳婉若16歲就立定志向要當模特兒,王維明大學因修習導演楊德昌「電影原理」課程,跟著導演拍戲燃起對電影的熱愛,拍攝短片超過700支,電影長片兩部,下一部作品「沙曼旅館」為犯罪心理電影,李四端聽完導演敘述的故事大綱極為精彩,他自己的導演夢已難實現,躍躍欲試希望導演之後也能讓他在電影中客串一角。

陳婉若(中)與王維明(右)同框接受李四端的訪問。圖/伊林娛樂提供 陳婉若(左)與王維明相識超過40多年。圖/伊林娛樂提供

