陳婉若才子尪拍犯罪心理電影　大主播李四端求客串夢碎

伊林娛樂副董事長陳婉若與導演才子老公王維明，近日同框上李四端「大雲時堂」節目，提及從國一、國二青梅竹馬14歲相識，歷經高中重逢、大學再相見的奇妙緣份，雙方雖各自都談了戀愛，但3次的相逢彷彿是「天意的安排」，這段最終走向婚姻的奇妙緣份，被曾經也有電影導演夢的李四端讚嘆不已。

李四端認為單是這段相信愛情宿命的純真關係，已可以拍成電影，王維明應主持人要求，在節目最後清唱當年追求她的定情曲「Smoke gets in your eyes」。

陳婉若與王維明相識超過40多年，明年即將滿結婚30周年「珍珠婚」，夫妻倆表示非常喜歡李四端訪來賓時的幽默主持風格，李四端好奇兩人的婚姻相處之道，陳婉若說，婚後兩人聚少離多，先生因拍片長年在全世界工作，「一年可能在家時間只有4、5個月」。

直至前3年的疫情，反而常待在家，她維繫感情的方法是盡可能在長期的分離中，安排小空檔全家旅行，「如果先生在洛杉磯、上海、北京工作，我會請他空出4天在日本相聚，然後他再回去工作。」王維明說，回台灣時他專心陪孩子玩，「她不要我管孩子的功課教育，可能這樣的模式，發展出一種老戀人的新愛情火花。」李四端說，「分離感其實是一種幸福感」。

提及兩人相識經過，當時王維明國一身高只有153公分，陳婉若國二已167公分，他只能仰慕她，直至她高三時，再相遇他已是180公分的陽光大男孩，積極展開溫馨接送情，但兩個月後再次被拒絕，「雖然只小我一歲，但怎麼看他就像是弟弟，還是不適合。」對陳婉若念念不忘的王維明，歷經時空的改變，第3次重逢他已是北藝大戲劇系183公分的大學生，陳婉若邀他來幫模特兒上肢體表演課程，兩人再續前緣。

李四端說，「妳終於發現他的價值了！」她說，我常跟年輕女孩說，感情就像撲克牌，手上的牌不好就放下，下次說不定可以拿到王牌，李四端打趣說，「但會不會其實手上都是同一副牌，在那邊換來換去啊。」

夫妻間在家裡會交流工作經驗嗎？陳婉若說，先生是獅子座，她給他完全的自由、榮耀和讚美，「我們的相處，像是珍惜彼此的伴侶」。兒子也是獅子座，相處上也像朋友，王維明說，他自己不太把工作帶回家，太太在工作上有要求，鍥而不捨有企圖心，「她好強不認輸，我在旁邊不如問她要不要喝杯咖啡？或是問她要不要出去吃個東西，讓她有轉換的空間。」李四端覺得王維明才是家裡不作聲的軍師。

陳婉若16歲就立定志向要當模特兒，王維明大學因修習導演楊德昌「電影原理」課程，跟著導演拍戲燃起對電影的熱愛，拍攝短片超過700支，電影長片兩部，下一部作品「沙曼旅館」為犯罪心理電影，李四端聽完導演敘述的故事大綱極為精彩，他自己的導演夢已難實現，躍躍欲試希望導演之後也能讓他在電影中客串一角。

陳婉若（中）與王維明（右）同框接受李四端的訪問。圖／伊林娛樂提供 陳婉若（左）與王維明相識超過40多年。圖／伊林娛樂提供

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