天后回歸！孫燕姿新歌曝光 神顏凍齡和剛出道有得拚

孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會今年將全面啟動，新單曲「日落」也於今（17）日上線，最近她進入演唱會備戰狀態，不過春節將至，孫燕姿可先暫時放假，她表示：「過春節是大家慶祝並迎接新氣息的時候，自己也少不了準備紅包、裝置家裡、買新睡衣的習俗，也祝福大家好運好事過好年！」

孫燕姿演唱會4月從新加坡起跑，透露最近忙於調整體能：「除了重訓、心肺運動、蛋白質加量，最重要的是保持好心情！各地的團隊也都在不停地協調並更新進度，這絕對是個大家齊心協力的工程！」

新歌「日落」她首度與張簡君偉合作，表示：「第一次聽到Demo，就很有感觸！旋律有種自由感，奔放又溫暖！」也因一開始已有畫面感，期間來來回回看過30多個版本的歌詞，卻都無法表達出歌曲的精髓；最終，她再度與作詞人小寒合作，兩人在一通電話的對談中，彼此分享、挖掘內心深刻而隱私的情感，解構那些難以言喻的情緒。

孫燕姿說：「跟小寒老師聊了很多，彼此生活中經歷過來的狀況，面臨擋不住的狀態、這些來來回回的分享，讓我們都領悟到看不見，但又很真實存在的情感。」小寒和孫燕姿分享曾經歷了一段沮喪的日子，事過境遷，或許都沒有具體的答案，但從中學到的是珍惜過程帶給自己的能量。

聊到新歌，孫燕姿感性說：「年輕的時候好像一定要在什麼時候，完成什麼樣的事。面對日落反而覺得有機會再勇敢一次，沒有束縛，簡單地去感受！」

孫燕姿最近在鍛鍊體力。圖／Make Music提供

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