20次相親通通不要 42歲玉女堅持不生小孩
蕭玉芬推出新專輯「鴛鴦露水夢」，不過感情空窗多年，媽媽著急不斷安排相親，她看完照片後婉拒超過20次，表示對於相親還是很抗拒，因為目的性太強，自己喜歡自然相處、交往。
她跟師弟沈建豪合唱專輯同名新歌「鴛鴦露水夢」，雙方同為「綜藝1級棒」節目的固定班底，但卻是初次合唱，她說拍攝MV時深情對看、牽手等互動情境，幾乎都是一鏡到底相當順利，許多粉絲看到MV後紛紛留言希望我們在一起，但我們是同門的好拍檔啦。
蕭玉芬表示新歌很有意境，唱得十分有感，跟沈建豪的歌聲有很大反差，「沈建豪飆高音駕馭得超好，我則捨棄過往擅長的高音，難得以中低音詮釋，走出舒適圈，轉換新的演唱方式，對我與粉絲都是驚喜」；沈建豪笑說飆高音並不困難，因為我平日多演唱高音階的歌曲。
而42歲的蕭玉芬錄音時數度哽咽，提到之前遇過許多渣男，所以現在擇偶會更加小心，「我的條件是不生小孩，因此目前對感情抱著平常心，遇不到也不會強求」。
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