大咖女星無預警現身觀眾席！曾寶儀一看到「當場噴淚」

紀錄片「交換禮物」自去年12月25日耶誕節上映、經歷元旦假期，至今主創團隊包括導演林明謙、監製曾國駿、旁白曾寶儀等人已到全台各大影廳進行超過50場的映後講座，成功吸引將近1.5萬名觀眾走進戲院，全台票房已經穩步邁向400萬台幣。

紀錄片出品人邱瓈寬（寬姐）和曾寶儀8日包場邀請榮總的醫護人員與志工觀賞，曾寶儀於9日晚間首度在IG直播與看過電影的粉絲對話，獻出人生第一次IG直播。曾寶儀分享她與團隊一步一腳印跑映後的心情，因為親眼目睹每一張看完電影後的臉，讓她知道：「進戲院感受療癒的力量，與在家看小框框的電影完全不同。」

她也分享了屬於自己的感動與害羞的事，例如某一場映前QA，她意外在觀眾席看到一個熟悉的臉龐，原來是好友Hebe在沒告知她的情況下就買票進場支持，這份驚喜讓她瞬間感動落淚；另一場是她在電影播畢前十分鐘提早進場，卻無意間在大銀幕上看到自己與病友Olga吃飯時：「菜渣也太清楚了吧！」網友們馬上留言要進戲院二刷、三刷「看曾寶儀的菜渣」。

昨晚有5位幸運粉絲上線分享自己的生病或照顧經驗，以及電影帶給他們的後座力，結束直播前，曾寶儀說：「太好玩了、太感動了！」最後她告訴大家：「假設癌症是一份禮物，為什麼不現在就接受它，與它交換，讓它成為我們更快樂的契機呢？」同時提醒大家：「你的身體健康時，請珍視它，與自己對話，別讓遺憾出現；癌症不是生命的終結，而是重新找到自己的一個機會。」

榮總腫瘤醫學部楊慕華主任是第二次觀影後表示，「交換禮物」讓他開始思考如何聽病人講話、傾聽從病人和家屬來的聲音，「這是身為腫瘤醫師一定要做的事情」。他也致贈了感謝狀給劇組，感謝劇組邀請院內同仁觀影。

另一位醫師榮總婦女醫學部主任陳怡仁則透露自己去年也得到這份「禮物（癌症）」：「因為這份禮物讓我更能體會病人會擔心的事情，比我當醫師還多，這部電影給我很多共鳴。」他也感性地表示感謝自己的妻子的陪伴，讓他能夠戰勝疾病，繼續健康的行醫。「交換禮物」現正熱映中，是冬日節日陪伴觀眾的一份禮物，為正走在抗癌之路上的朋友與親人，帶來支持的力量。

Hebe也悄悄來看電影。圖/摘自臉書

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