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60歲照顧83歲失智母！美食天王陳鴻曝「恐怖家族病史」

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
陳鴻帶著媽媽上節目。圖/年代提供
陳鴻帶著媽媽上節目。圖/年代提供

台灣美食天王陳鴻過去主持美食節目深受婆媽喜愛，憑藉帥氣外型而有師奶殺手稱號，雖邁入60歲依舊保養得宜。近期陳鴻在「聚焦2.0」首度提及母親罹患失智症的心路歷程，當天媽媽也現身攝影棚陪伴錄影，陳鴻透露母親確診失智症後經常感到嗜睡，常常一睡就廢寢忘食。陳鴻隨侍在側，感性表示：「我要學著轉念，現在是多一天賺一天，我要給她滿滿的安全感！」

陳鴻媽媽今年83歲，去年麻醉動完手術後發現有健忘、情緒不穩的情況，陳鴻初期以為是麻醉後遺症，未料經過醫師診斷竟是罹患中重度失智症，這消息讓陳鴻大受打擊，這些日子他感受到失智的母親像是個小女孩，需要耐心理解她的情緒和需求。

神經科鄔定宇醫師現場簡易檢測，發現陳鴻媽媽沒有日期概念、短期記憶能力較弱，陳鴻說跨年夜當天媽媽竟然梳妝打扮說要去拜天公，顯然對時間概念已經混亂，種種跡象讓陳鴻自覺必須勇敢面對生命課題。

陳鴻提及他有家族病史，外婆曾罹患巴金森氏症，過去親眼看著媽媽細心照料，如今換媽媽確診失智症，陳鴻決定轉念要好好陪伴媽媽度過每一天。

家醫科王姿允醫師提醒，日常生活中均衡攝取營養素相當重要，若營養攝取不足當心罹患「營養失衡型失智症」，所以平時可以多吃豆類、乳製品、菇類或木耳等健康食材，補充體內蛋白質、維生素和鐵質等營養素來維持身體機能，以防失智症上門，相關內容本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出。

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陳鴻分享平時如何照顧媽媽。圖/年代提供
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