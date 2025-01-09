孫情出道滿60年 「淚的小花」韓文清唱寶刀未老

資深歌手孫情日前上中視「綜藝一級棒」，以一首「永恆的回憶」登場，整首歌直接現場演唱，康康一聽讚嘆：「唱得跟唱片差不多一樣，肺活量好大。」孫情透露是靠嗓音吃飯，所以必須要有這功力。孫情自1964年出道，至今60年在歌壇屹立不搖：「剛好我有一首歌，唱到現在就是60年，就是『淚的小花』。」孫情是韓國華僑，這首歌也是他在南韓灌的第一張唱片，節目中他原唱重現，主持群直呼他寶刀未老，「前面還有韓文清唱，音準好準喔。」

但許志豪好奇，見到孫情本人明明個性很樂觀，為什麼他卻有「痛苦歌王」稱號，孫情提及這是張魁幫他取的：「我以前常常跟他搭檔，他沒事就把我的眼睛掰開，因為唱歌時都找不到眼睛。加上我唱得歌都比較被拋棄的感覺。」為了節目，孫情精心準備服裝，唱第二首歌「淚的小花」時，就換上第二套，他笑稱：「好不容易買了兩套衣服，有機會現一下。」

節目難得請來孫情，整集選唱的歌曲首首都是年代的回憶，像是「恰似你的溫柔」、「抉擇」、「讀你」，聽得孫情入迷直誇歌手「唱得比原唱好」:「蔡琴是聲音比較取優勢，因為她的聲音比較低，她天生的美在她的低音，但這幾位沒有刻意去唱低，唱得很有感覺。」

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