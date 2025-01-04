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影帝為還債拍三級片！周潤發拒幫忙　劉德華出手相救

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
鄭則仕曾接演三級片。圖／摘自微博
鄭則仕曾接演三級片。圖／摘自微博

香港男星鄭則仕在自導自演的劇情片「何必有我」，飾演一個無依無靠的弱智青年「肥貓」大紅大紫，並榮獲第5屆香港金像獎的最佳男主角。不過他後來投資失利負債7千萬元，晚年愛妻重病又沒錢，他一度住進貧民窟，好在好友劉德華出手救援。

鄭則仕負債纍纍，但為了養家只好賣房賣車，帶著妻兒從別墅搬到貧民區，一住就是十幾年，從此拼命拍戲就為了還清負債，重新讓家人過好日子。還債的過程中，據悉周潤發拒絕幫忙，不願意「打折」演他的電影還債，但是好友劉德華數度出手相救，讓他有戲拍、有錢賺，讓鄭則仕一輩子都很乾恩。

鄭則仕為還錢放下身段、瘋狂的接戲，什麼角色他都願意演，甚至連三級片都接，1994年他還拍了一部激情片，終於在1997年還清債務。

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