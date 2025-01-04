影帝為還債拍三級片！周潤發拒幫忙 劉德華出手相救
香港男星鄭則仕在自導自演的劇情片「何必有我」，飾演一個無依無靠的弱智青年「肥貓」大紅大紫，並榮獲第5屆香港金像獎的最佳男主角。不過他後來投資失利負債7千萬元，晚年愛妻重病又沒錢，他一度住進貧民窟，好在好友劉德華出手救援。
鄭則仕負債纍纍，但為了養家只好賣房賣車，帶著妻兒從別墅搬到貧民區，一住就是十幾年，從此拼命拍戲就為了還清負債，重新讓家人過好日子。還債的過程中，據悉周潤發拒絕幫忙，不願意「打折」演他的電影還債，但是好友劉德華數度出手相救，讓他有戲拍、有錢賺，讓鄭則仕一輩子都很乾恩。
鄭則仕為還錢放下身段、瘋狂的接戲，什麼角色他都願意演，甚至連三級片都接，1994年他還拍了一部激情片，終於在1997年還清債務。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言