日韓兩版「不能說的秘密」拚了！高度還原還請出周杰倫
周杰倫相關話題持續延燒，經典電影「不能說的·秘密」被日本、韓國買下版權翻拍，今年1月接力上映。在近期釋出的預告和劇照中，日韓兩版本都高度還原經典場景，選角更是男帥女美，連周杰倫都親自錄影推薦，用日文向粉絲喊話：「一定要看喔！」
「不能說的·秘密」是周杰倫自編自導自演的經典作品，日版電影由京本大我、古川琴音主演，京本大我是星達拓旗下男團「SixTONES」的人氣成員，飾演就讀音樂學院的學生「湊人」，因過去發生的事件，導致無法再像以前一樣彈鋼琴。而性格開朗的音樂系學生「雪乃」治癒了他，但卻突然消失，留下種種謎團。
韓版選角同樣打出偶像牌，由EXO出身的D.O.都敬秀搭檔元真兒，把故事背景從高中搬到大學，在調色上比照原版，整體呈現復古色調。女主角元真兒的造型同樣高度還原，俏麗短髮像極了桂綸鎂。
日版「不能說的·秘密」17日上映在即，請到周杰倫本尊錄影推薦，表示：「很開心我的電影『不能說的‧秘密』在日本做了改編，最近要上映了，聽說跟原創有一點點不一樣，不過還是很好看喔，希望大家一定要到戲院支持一下。」
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