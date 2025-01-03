吳淡如病倒失聲 自曝病容照「看起來好像奄奄一息」
迎來2025年第2天，吳淡如突發文表示生病了，並曬出躺床上的模樣，坦言「看起來好像奄奄一息」，隨後解釋其實是上呼吸道發炎，目前處於無聲狀態。
吳淡如分享生病躺在床上滑手機照片，女兒「小熊」回台中念書，揹著書包要離開前則到她床邊抱著她，而吳淡如因病失聲，還請女兒幫她錄了個Podcast的廣告。
而近來流感似有增溫，網友紛紛留言要她保重，還有網友透露最近感冒都很難好，希望她早日康復。
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