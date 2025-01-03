「永婕同心」真的出商品！賈永婕曝預購成績　笑稱：要辭董事長去賣衣服

賈永婕上任台北101董事長，2個月前曬出老公旗下公司集團於101外牆點燈「永婕同心」力挺老婆大放閃，外界正反意見皆有，而賈永婕上週到立法院備詢時談到此事，賈永婕當時透露已規劃相關商品，要變成IP。2日，她則於臉書曬出「永婕同心」款帽T，說道：大家敲碗的帽T來了！

賈永婕於臉書曬出2款帽T，分別是「永婕同心」還有「Team Taiwan」，並透露兩款設計概念，「Team Taiwan 款把101變成珍珠奶茶，還有台灣藍鵲超可愛一定要買！永婕同心是粉嫩的薰衣草紫色代表不強勢但很堅定！」，她喊大家快買，笑稱：「因為不知道什麼時候會被罵可能就要下架了。」同時附上一預購表單。

而賈永婕隨後再發文，透露不到半天帽T預購已破千件，讓本以為大概幾百件的她要哭了，還笑說：「我要辭掉董事長啦，自己去賣衣服。」

賈永婕推出「永婕同心」帽T。圖／擷自臉書／賈永婕的跑跳人生

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