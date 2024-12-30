女神姊姊是濟州航空空服員！心痛發聲：很悲痛

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
趙娟週曾與姊姊合照。圖／摘自IG
趙娟週曾與姊姊合照。圖／摘自IG

南韓濟州航空失事，舉國陷入巨大傷痛。來台發展的啦啦隊女神趙娟週姊姊是濟州航空的空服員，趙娟週先前也曾曝光過姊姊穿著制服的模樣。沒想到濟州航空遭逢意外，她難過不已，除了發聲幫姊姊報平安，也傳達了對空難的悲痛心情。

趙娟週透過經紀人向「東森新聞」表示，收到很多人的關心，姊姊平安無事，但她常常搭乘濟州航空，聽聞此事相當痛心，希望大家可以一起為韓國祈福。

同為統一獅啦啦隊的安芝儇也透過經紀人表示：「發生這種事情令人相當心痛，自己一整天都在關心空難消息，看到那些照片不禁落淚，願逝者安息，也希望不要再發生這種遺憾，謝謝台灣的大家這麼關心韓國，希望大家可以一起為韓國祈福。」

前起亞虎啦啦隊員李珠珢也在IG寫道：「2024月12月29日，我們緬懷濟州航空客機事故罹難者，向罹難者家屬表達最深切的哀悼與慰問，不會忘記你們！」曾經也在起亞虎擔任啦啦隊員的李雅英，同樣也悲傷哀悼。

趙娟週心中相當難過。圖／摘自IG
趙娟週心中相當難過。圖／摘自IG

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