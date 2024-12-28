快訊

俄羅斯飛彈釀災？亞塞拜然航空班機墜毀38死 普亭為「這一點」致歉

獨／軍備局新式步槍瞄準鏡消失 部隊大動員活逮上士整箱藏寢室

花蓮鬧區大樓鷹架疑不敵強風倒塌1人受傷 路過駕駛險遭殃：生死一瞬間

應曉薇交保放聲哭喊！ 周遊洩「不敢聯絡」內幕

聯合報／ 記者趙大智／即時報導
阿姑示範還原摔傷經過。記者吳致碩／攝影
阿姑示範還原摔傷經過。記者吳致碩／攝影

87歲「阿姑」今天和導演老公李朝永出席國際獅子會八大社區活動，台北市議員應曉薇涉收受威京集團主席沈慶京5250萬元賄款，遭台北地檢署起訴求刑16年半，昨天交保後哭喊「我沒有貪污」。阿姑表示有看到新聞，但不便聯絡，畢竟可能被監聽。

應曉薇當年仍就讀國光藝校時，就被周遊挖掘演出「飛燕驚龍」、「神鵰俠侶」等劇，尤其「神鵰俠侶」扮郭襄一角備受矚目。多年來每年只要是過年和阿姑生日，應曉薇都會送花

祝賀，阿姑今年8月22日提前辦87歲壽宴，但應曉薇只有花到人沒到，當時就覺得奇怪，之後就出事了。阿姑平常無話不談，但對這個敏感話題始終都沒有多加評論。

阿姑今年11月在大陸福州旅遊，上大號時慘摔濺血，不但當場破相，還嚇到大哭。今日夫妻倆大動作還原當時慘況，阿姑委屈說：「我以為我腦子摔破掉了！」

由於大陸很多廁所都是蹲式沒有坐式，阿姑膝蓋開過刀喔不能蹲，李朝永幾乎是她的「人肉馬桶」，今天他示範自己蹲馬步，阿姑在直接坐在他腿上如廁的模樣，夫妻情深至此，讓人瞠目結舌。

只是摔傷那天，阿姑吃了軟便劑，覺得大號太臭，所以就自己進入廁所，把椅子倒過來後權充馬桶蓋來坐，一個重心不穩摔個狗吃屎。

由於阿姑不信任當地醫生，所以並未就診，就到附近的衛生所，確認沒有嚴重傷害，冰敷一下就離開。她形容隔天臉腫成「紫白郎君」超嚇人，就決定不出門，直到第五天才敢見人。回台灣後還跟來家裡探望的朋友打麻將，結果當天晚上就上吐下瀉，媳婦堅持送他掛急診，到北醫做了核磁共振等全身檢查後確認是腸胃型感冒。

通常這個年紀的老人家這麼一摔都會骨折，但阿姑依舊活跳跳，健檢時連醫生都說：「蛤，87.3 歲？阿姑妳幾歲啊，身體像60歲！」阿姑很得意：「命不該絕！公益做很多 ，老天不能收我！」還發願90歲，那年要帶親朋好友搭郵輪去沖繩旅行，全部她請客。

今年過年 ，阿姑和兩個兒子、4個孫子，1家10口到越南度假，她豪氣萬千：「老娘付錢！」

編輯推薦

阿姑（右三）夫妻出席獅子會公益活動。記者吳致碩／攝影
阿姑（右三）夫妻出席獅子會公益活動。記者吳致碩／攝影
愛犬甜甜（中）今天表演不少技能。記者吳致碩／攝影
愛犬甜甜（中）今天表演不少技能。記者吳致碩／攝影
阿姑右臉破相。記者吳致碩／攝影
阿姑右臉破相。記者吳致碩／攝影
阿姑示範還原摔傷經過。記者吳致碩／攝影
阿姑示範還原摔傷經過。記者吳致碩／攝影
阿姑示範還原摔傷經過。記者吳致碩／攝影
阿姑示範還原摔傷經過。記者吳致碩／攝影

相關新聞

應曉薇交保放聲哭喊！ 周遊洩「不敢聯絡」內幕

87歲「阿姑」今天和導演老公李朝永出席國際獅子會八大社區活動，台北市議員應曉薇涉收受威京集團主席沈慶京5250萬元賄款，...

劉德華紅館開唱失足差點滑出舞台！深夜報平安親筆寫下：我沒事

華仔27日晚間在香港紅磡體育館舉辦「今天…is the Day」巡迴演唱會，但在唱到其華語金曲〈練習〉不慎跌倒...

台北101歷任董事長備詢次數？賈永婕曝「上任3個月17次」：壯烈吧！

有網友好奇問道：「歷任101董事長都要去立法院受質詢嗎？」賈永婕回應網友稱「你問到關鍵字了」...

吹牛老爹完了！前員工大爆他「極樂性愛派對」內幕

知名饒舌歌手「吹牛老爹」(Sean "Diddy" Combs)遭到多項起訴，正等待2025年5月的聯邦性犯罪審判。前員...

整理包／科技業尾牙誰最狂？各家卡司一次看！

每年農曆春節假期前，各大科技大廠的尾牙常常是眾人注目的焦點，各家企業也紛紛砸重金邀請大咖藝人到場助陣...

趙露思病倒停工！坐輪椅就醫畫面流出　微博被鎖網傻眼

大陸女星趙露思演出《傳聞中的陳芊芊》走紅，後續更憑藉《星漢燦爛·月升滄海》人氣暴漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。