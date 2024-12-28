應曉薇交保放聲哭喊！ 周遊洩「不敢聯絡」內幕
87歲「阿姑」今天和導演老公李朝永出席國際獅子會八大社區活動，台北市議員應曉薇涉收受威京集團主席沈慶京5250萬元賄款，遭台北地檢署起訴求刑16年半，昨天交保後哭喊「我沒有貪污」。阿姑表示有看到新聞，但不便聯絡，畢竟可能被監聽。
應曉薇當年仍就讀國光藝校時，就被周遊挖掘演出「飛燕驚龍」、「神鵰俠侶」等劇，尤其「神鵰俠侶」扮郭襄一角備受矚目。多年來每年只要是過年和阿姑生日，應曉薇都會送花
祝賀，阿姑今年8月22日提前辦87歲壽宴，但應曉薇只有花到人沒到，當時就覺得奇怪，之後就出事了。阿姑平常無話不談，但對這個敏感話題始終都沒有多加評論。
阿姑今年11月在大陸福州旅遊，上大號時慘摔濺血，不但當場破相，還嚇到大哭。今日夫妻倆大動作還原當時慘況，阿姑委屈說：「我以為我腦子摔破掉了！」
由於大陸很多廁所都是蹲式沒有坐式，阿姑膝蓋開過刀喔不能蹲，李朝永幾乎是她的「人肉馬桶」，今天他示範自己蹲馬步，阿姑在直接坐在他腿上如廁的模樣，夫妻情深至此，讓人瞠目結舌。
只是摔傷那天，阿姑吃了軟便劑，覺得大號太臭，所以就自己進入廁所，把椅子倒過來後權充馬桶蓋來坐，一個重心不穩摔個狗吃屎。
由於阿姑不信任當地醫生，所以並未就診，就到附近的衛生所，確認沒有嚴重傷害，冰敷一下就離開。她形容隔天臉腫成「紫白郎君」超嚇人，就決定不出門，直到第五天才敢見人。回台灣後還跟來家裡探望的朋友打麻將，結果當天晚上就上吐下瀉，媳婦堅持送他掛急診，到北醫做了核磁共振等全身檢查後確認是腸胃型感冒。
通常這個年紀的老人家這麼一摔都會骨折，但阿姑依舊活跳跳，健檢時連醫生都說：「蛤，87.3 歲？阿姑妳幾歲啊，身體像60歲！」阿姑很得意：「命不該絕！公益做很多 ，老天不能收我！」還發願90歲，那年要帶親朋好友搭郵輪去沖繩旅行，全部她請客。
今年過年 ，阿姑和兩個兒子、4個孫子，1家10口到越南度假，她豪氣萬千：「老娘付錢！」
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