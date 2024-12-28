劉德華紅館開唱失足差點滑出舞台！深夜報平安親筆寫下：我沒事
天王劉德華紅館開唱驚傳意外！
華仔27日晚間在香港紅磡體育館舉辦「今天…is the Day」巡迴演唱會，但在唱到其華語金曲〈練習〉不慎跌倒，歌迷嚇壞頻喊「華仔！華仔！」
據《香港01》報導，華仔當時在升降台上，一邊唱著〈練習〉，一邊朝舞台邊緣奔跑並做出「滑跪」動作，不過他疑似衝過頭，整個人身體向前仆倒，頭部更懸在舞台之外，相當驚險。全場歌迷則不斷叫「華仔、華仔」，而華仔倒地約6秒後爬起，隨後坐在舞台最側邊繼續唱歌，為因此停下表演。
事後，「華仔天地」IG透過限時動態曬出華仔報平安親筆信，他寫下：「親愛的家人們：我沒事！！謝謝妳們的愛，夢中見！！華仔」。
而華仔香港開場驚傳失足意外，另一天郭富城27日晚間則是在台北小巨蛋開唱，也傳出不慎踩空意外，經紀人小美表示城城無大礙，反倒是手指被服裝珠片刮傷冒出血珠，不過他不以為意，擦掉繼續表演。
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