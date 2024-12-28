台北101歷任董事長備詢次數？賈永婕曝「上任3個月17次」：壯烈吧！
賈永婕上任台北101董事長爭議不少，日前面對民進黨立委郭國文質詢時提議「台北101改名台灣101」，她脫口表示認同，再引起爭議，賈永婕26日於臉書發聲「沒有更名的必要」，並吐露上質詢台心情。而郭國文則貼出當時影片，表示有講不是要改名，是改定位為台灣的101。
而該貼文下有網友好奇問道：「歷任101董事長都要去立法院受質詢嗎？」賈永婕回應網友稱「你問到關鍵字了」，透露歷任董事長只被叫上台一次，而她上任三個月已17次，「賈董3個月17次！！17次！！壯烈吧！」，不過隨後正向表示：「沒關係，上台就是我的舞台。來賓請掌聲鼓勵鼓勵。」
此外，有網友表示覺得她雖然嘴在笑，但備詢都很緊張，留言：「下次請冷靜好好聽質詢的委員在問什麼？聽篤定了再從容回答，不用一定笑臉也可以啊」，賈永婕則回對方「我們有緊張，只是不能完全做自己有一點悶！」
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