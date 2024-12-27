趙露思病倒停工！坐輪椅就醫畫面流出 微博被鎖網傻眼
大陸女星趙露思演出《傳聞中的陳芊芊》走紅，後續更憑藉《星漢燦爛·月升滄海》人氣暴漲，成為陸網盤點新生代小花的必提女星之一，不過近日突傳出健康出問題，今更被發現趙露思的微博已被鎖住，完全無法瀏覽其微博內容，要到明年1月3日才恢復。
大陸微博熱搜榜今陸續有「趙露思坐輪椅」、「趙露思14號吸氧拍戲」等關鍵詞上榜，陸網更流傳疑似她坐輪椅出現在醫院的照片，粉絲心急憂心偶像身體狀況，喊話工作室出面給交代。
據悉，趙露思近期在拍攝新電視劇《戀人》，但傳出她14日拍戲時需要吸氧，隨後便有她坐輪椅的畫面流出，甚至爆出她其實已經10天沒有進行拍攝，讓粉絲十分憂心其健康狀況，喊話工作室盼能透露趙露思現況，而趙露思工作室下午發文回應，證實她因身體不適就醫，目前療休養中。
趙露思工作室官微今（27）日下午回應趙露思身體狀況，表示她接下新劇角色後，前期積極準備，開拍後也依行程進行拍攝工作，付出大量時間精力，「18日趙露思女士突發身體不適，已第一時間前往醫院接受檢查治療，目前在謹遵醫囑治療休養中。」聲明中表示會以藝人健康為重，目前暫時停工，讓她休息，盼大眾諒解。
不過針對趙露思微博被鎖無法瀏覽這部份，工作室則未說明原因。網友傻眼，直言生病也不需要把微博鎖住吧。
趙露思工作室官微回應全文：
針對近日有關趙露思女士的相關輿論，現作出如下說明：
趙露思女士確認出演《戀人》項目阮妤一角後，進行了積極的前期準備工作，並履行合約宗旨，按照規定時間參與了劇組圍讀、定妝、拍攝等工作。拍攝期內趙露思女士為此付出了大量的時間與精力。
18日趙露思女士突發身體不適，已第一時間前往醫院接受檢查治療，目前在謹遵醫囑治療休養中。
一直以來，趙露思女士秉持著演員的初心，珍惜每一次出演的機會，用心對待每一部作品。接下來我方將以趙露思女士的身體健康為首要考慮，暫停後續所有工作，也願所有關心露思的人，給她身心休息的空間，謝謝大家的理解體諒。
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