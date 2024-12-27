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「意圖製造暴亂」戒嚴案首位 南韓檢方起訴前國防部長金龍顯

吹牛老爹完了！前員工大爆他「極樂性愛派對」內幕

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
吹牛老爹涉嫌性買賣。圖／美聯社
吹牛老爹涉嫌性買賣。圖／美聯社

知名饒舌歌手「吹牛老爹」(Sean "Diddy" Combs)遭到多項起訴，正等待2025年5月的聯邦性犯罪審判。前員工派恩斯(Phillip Pines)也要告他，並公開他性暴力行為以及極樂性愛派對內幕。

根據TMZ和Variety報導，派恩斯自稱在2019年至2021年被吹牛老爹雇用，當作「私人男僕」。派恩斯表示，他要負責準備性愛派對「狂野國王夜」，再房間放置「紅色燈光、冰桶、酒、大麻捲菸、男性助性藥物、嬰兒油、情趣用品、毒品等」。

派對結束後，派恩斯必須清理飯店房間，還要給相關服務人員封口費，確保派對內容絕對保密。然而吹牛老爹根本不把他當人看，還強迫他跟一名女客人發生性關係，派恩斯只能短暫順從，隨後藉故盡快離開派對房間。

但吹牛老爹的發言代表回應今日美國(USA TODAY)，無論有多少訴訟，都不會改變吹牛老爹從未性侵或性販賣任何人的事實，無論是男性、女性，成年人或未成年人都是如此。

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