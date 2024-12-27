吹牛老爹完了！前員工大爆他「極樂性愛派對」內幕
知名饒舌歌手「吹牛老爹」(Sean "Diddy" Combs)遭到多項起訴，正等待2025年5月的聯邦性犯罪審判。前員工派恩斯(Phillip Pines)也要告他，並公開他性暴力行為以及極樂性愛派對內幕。
根據TMZ和Variety報導，派恩斯自稱在2019年至2021年被吹牛老爹雇用，當作「私人男僕」。派恩斯表示，他要負責準備性愛派對「狂野國王夜」，再房間放置「紅色燈光、冰桶、酒、大麻捲菸、男性助性藥物、嬰兒油、情趣用品、毒品等」。
派對結束後，派恩斯必須清理飯店房間，還要給相關服務人員封口費，確保派對內容絕對保密。然而吹牛老爹根本不把他當人看，還強迫他跟一名女客人發生性關係，派恩斯只能短暫順從，隨後藉故盡快離開派對房間。
但吹牛老爹的發言代表回應今日美國(USA TODAY)，無論有多少訴訟，都不會改變吹牛老爹從未性侵或性販賣任何人的事實，無論是男性、女性，成年人或未成年人都是如此。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
▪ 押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人
▪ 交保金排行榜／柯文哲3千萬只排政界老3 他繳逾16億史無前例
▪ 她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因 從「朕好想你」變92條死罪
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
▪整理包／科技業尾牙誰最狂？各家卡司一次看！
▪雷／「魷魚遊戲2」5大亮點整理＋劇情解謎！
▪獨／親手寫好遺書！陳明真無懼觸霉頭：真的很平靜
▪D社再爆宋旻浩服役期間跑趴「喝酒抽菸」 派對裸身畫面曝光
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言