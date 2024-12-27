整理包／科技業尾牙誰最狂？各家卡司一次看！

每年農曆春節假期前，各大科技大廠的尾牙常常是眾人注目的焦點，各家企業也紛紛砸重金邀請大咖藝人到場助陣，犒賞員工一年來的辛勞。

廣達今年除了找藝人阿Ken及楊小黎搭擋主持，也找來爵士女伶9M88、夢想樂團理想混蛋開唱，而大家最期待的壓軸演出，則將由搖滾天王伍佰也將帶著專屬樂隊China Blue現身開唱。

英業達明年適逢成立50週年，團隊為盛大慶祝，特地將「旺年會」搬進台北小巨蛋舉行，並找藝人阿KEN、楊千霈進行主持，邀請的歌手卡司陣容也十分堅強，除了金曲樂團告五人、動力火車、理想混蛋等大咖輪番開唱，還將有一位「神秘巨星」到場同樂。

仁寶的尾牙則是邀請李多慧帶頭的「味全龍拉拉隊」，一起到現場替大家帶來精彩絕倫的開場表演；而這次旺年會除了請來王牌主持人許效舜、蔡尚樺搭擋助陣，也邀請了多位實力派唱將現身開唱。

代工龍頭鴻海今年尾牙將首度移師「台北大巨蛋」舉行，現場除了安排有趣的分組競賽，還邀請到啦啦隊女神林襄，現身擔任加油隊長。

日前就有網友在網上討論起台灣科技大廠尾牙的來賓，有網友更在網上列出藝人出席的尾牙，笑說：「『告五人』今年吃飽飽！」；還有網友羨慕表示：「華碩贏了居然有蔡健雅」、「好羨慕宏碁」、「和碩好讚請到馥甄耶」、「OMG 英業達有陶喆」、「仁寶有頑童」。