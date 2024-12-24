吳青峰脫口「開放半價退票」 拋震撼彈不唱大巨蛋

吳青峰率領3位吉他手，昨晚於女巫店展開「如果在冬夜，一個旅人」音樂會，合計6場以2階段實名制售票，僅有600名幸運兒成功入場，首場有粉絲鼓譟唱進大巨蛋，他笑著回應「有生之年不可能啦」，歌迷則暖心喊話「女巫店安心唱就好」。

他早早預告歌單充滿個人風格，昨見著許多觀眾振筆疾書做筆記，特別提醒觀眾別想偷看台上的譜架，「我很心機，全部都貼起來了」。謎般歌單令人期待，他先帶來「請聽」、「我會我會」開場，驚喜選唱影響他極深的偶像Tori Amos作品，甚至串起許多的同名歌曲，包括2首「無言歌」以及跟千尋有關的作品「Chihiro」、「千與千尋」，巧妙安排產生了心有靈犀的互相呼應。

吳青峰選唱了影響他或是彼此互相影響的音樂作品，編排歌單充滿巧思，笑稱要讓觀眾懷疑「我到底聽了什麼」，尤其在籌備過程感到最開心的事情就是「算計」觀眾，逗得全場笑聲不斷。面對現場觀眾詢問歌名，他更是笑而拒答，更搞笑開放觀眾退票：「再給你們4首歌時間思考。如果想離開，半價退票！」

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