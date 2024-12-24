江祖平寒流落水險遭浪捲走！　失溫喊媽「人生跑馬燈」浮現

江祖平最近錢難賺。她在三立8點台劇「願望」壞事作盡，尤其對老公黃少祺前女友王樂妍恨之入骨，不惜為愛殺人。最近她「報應」上身，一場落崖又漂流到岸上的戲，不但失溫還險被浪捲走，手抖到無知覺，人生跑馬燈浮現，第一句就想喊「媽」。

江祖平因應不同的報應劇情全部素顏演出，從掉下懸崖，到火場及撞車戲，讓她拍攝吃足苦頭，但演惡女就是爽，正常不能做的事利用戲的台詞發揮，做不同體驗，她也深知演出台8必定會有不同的慘況及報應，「八點檔通常都有一個規律，就是惡人報應，夏天泡溫泉、冬天跳水、寒流來時就去山頂跳崖」。

她笑說好在她不怕跳崖，「因為我不畏吊鋼絲，至於下溫泉，只要我有喘氣的機會就沒問題」。而對落水戲江祖平卻有莫名恐懼，「基本我個人非常怕水，所以只要看到劇本有跳水戲就會恐懼，因我不想對外講，那就是怕拍的時候有真實的恐懼猙獰畫面出現」。

江祖平之前拍一場落崖又漂流到岸上的一場戲，她形容當時真的看見人生跑馬燈，一直覺得自己做錯甚麼要受這苦，當時她衣服裹了保鮮膜和保暖衣，導演還特別挑了一塊好躺的岩石，但當時正是漲潮，所以大家只能在退潮時搶拍，所有人員都繃得很緊，一直顧著她，因為沒有好好抓住真會被浪捲走，因此一拍完工作人員就衝過去抓住江祖平，「當時我第一個想喊的就是媽，一點都不誇張，冷到失溫，甚至想我為何要答應拍攝，無數懷疑，當時大家趕快給我熱水，但抖到手都無知覺，大家電視上看到的都是沒在騙人的」。

而近日又拍攝追車爆炸戲，只要拍車衝過去，但追車也很危險，包括警車有5台車同時拍攝，因為都在山路，要閃車又要撞對方車，讓江祖平直呼真的太驚險了。

江祖平雖不是第一次演壞女人，但這次對惡女體驗感最大，因為這次現在孫麗紅個性驕縱，永遠用種俯視全部人的眼光，在加上又癡迷黃少祺，才把恨轉到「表姊」王樂妍身上，可以為了愛殺人，已經瘋狂到極致，反正是有錢沒有不能解決的，所以才會被網友惡毒的圍剿。

她笑說：「但還是有少數善心觀眾給予支持，認為為愛瘋成這樣是正常的！而連網友都好奇提問每次演出露出凶狠表情時，可是平時就很兇？她用開玩笑的口氣回說：「當然就是我真人本色！」

江祖平（右）因為愛黃少祺做盡壞事。圖／三立提供 江祖平（左）躺在海邊凍到失溫。圖／三立提供 江祖平「報應」來了。圖／三立提供

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