吳奇隆、劉詩詩婚變燒不停！女神首發聲：全刪除
吳奇隆與劉詩詩合作「步步驚心」，戲裡虐戀，戲外定情並於2015年成婚，育有一子，但近年卻頻傳婚變，大陸以爆料內容為主的網紅「王大發」在直播和搭檔聊起吳奇隆與劉詩詩時，表示聽說兩人離婚了，或是說出「前老公」一詞，讓吳奇隆劉詩詩婚變再成話題登上微博。
今天劉詩詩終於不忍出手了，有微博賬號收到劉詩詩經紀公司發佈的公函，商請賬號刪除與「劉詩詩離婚」等相關內容，稱該內容屬於有關劉詩詩的不實且有損名譽的傳言，回應離婚傳聞。
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