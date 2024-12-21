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雪碧談「林襄被控佔位風波」：想起《影后》史艾瑪　挺黃小柔已給台階下

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
雪碧談佔位風波。圖／擷自臉書／方祺媛 （雪碧）
雪碧談佔位風波。圖／擷自臉書／方祺媛 （雪碧）

林襄被黃小柔點名「佔位」風波延燒多日，不少人對此發表看法，兩方各有人支持，網紅雪碧（方祺媛）19日也分享個人看法，談到「禮貌」，雪碧認為這無關年紀輩分，而是個人修養問題。

雪碧19日於社群發文，直言：「尊重禮貌不代表年紀輩份的問題，是個人修養和會不會做人比較重要！」

黃小柔最初於《小姐不熙娣》談此事時，並未指名道姓，Vicky也表示是「故意把台鐵說成高鐵」，就是怕被網友猜到讓對方受傷，但仍被網友熱論並猜測是林襄或穎樂，隨後兩人雙雙否認，黃小柔才直接點名是其中一人。雪碧認為黃小柔並沒有要蹭新聞，而且已給對方台階下，但網友一直想要答案，所以黃小柔給了，但給了答案還是被罵。

雪碧直言：「或許表面上他們真的是有禮貌的妹妹，可是我覺得他們是看人下菜碟……」還說這讓她想到了《影后》中的「史艾瑪」。

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雪碧談佔位風波。圖／擷自臉書／方祺媛 （雪碧）
雪碧談佔位風波。圖／擷自臉書／方祺媛 （雪碧）

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