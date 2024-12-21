聽新聞
0:00 / 0:00
美女主播秘婚兩年曝光！開心報喜「準備升格當媽」
壹電視主播沈詠吟傳出喜訊，她低調秘婚兩年，今年做人成功，已經懷孕四個月，明年就要迎接女兒出生。
根據「ETTODAY」報導，沈詠吟2022年被男友求婚，同年雙11登記結婚，因為沒有舉辦婚禮，消息隱瞞至今。沈詠吟表示自己沒辦法那種又拍婚紗、又要舉行婚禮，比較喜歡慢慢來。之後她還是會辦婚禮，但就看她何時佛系規劃好。
對於婚禮地點她始終拿不定主意，才會一拖就是一年。而雙方家人都沒有催生，她完全是在順其自然的狀態下懷孕，沒有任何壓力。「而且婚前婚後生活也沒什麼改變，而現在懷了女兒，想說先生一個看看，再看要不要努力生第二個。」
沈詠吟現在除了播報新聞，也主持「娛樂壹級棒」節目。她和老公是透過共同朋友介紹認識，在她剛進壹電視時開始交往。兩人都熱愛看電影跟戶外運動，也愛一起打電動，平時會去健身、爬山。雙方家人相處融洽，讓沈詠吟放心走入婚姻和家庭，現在則安心等待新生命的到來。
更多推薦
▪狄鶯寒流火辣抖奶出事了！邊衝下台邊尖叫：嚇死我
▪張惠妹嗨唱〈三天三夜〉晃動疑慮？大巨蛋官方解說建物構造
▪Baby V.O.X合體回歸全員狀態太驚人 尹恩惠凍齡當唱跳女神
▪李多慧小琉球濕身 看海龜超萌片網喊「給就業金卡」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言