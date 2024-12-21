快訊

張惠妹不藏了甜認開心 13年穩交男友帥氣露面

耶誕市集衝撞案已釀4死205傷…嫌犯1舉動有異 傳沙國早已警告德國

顛覆印象！逾2成年輕陸男曾賣身賺皮肉錢 高於女性3到5倍

聽新聞
0:00 / 0:00

美女主播秘婚兩年曝光！開心報喜「準備升格當媽」

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
沈詠吟即將成為新手媽媽。圖／摘自臉書
沈詠吟即將成為新手媽媽。圖／摘自臉書

壹電視主播沈詠吟傳出喜訊，她低調秘婚兩年，今年做人成功，已經懷孕四個月，明年就要迎接女兒出生。

根據「ETTODAY」報導，沈詠吟2022年被男友求婚，同年雙11登記結婚，因為沒有舉辦婚禮，消息隱瞞至今。沈詠吟表示自己沒辦法那種又拍婚紗、又要舉行婚禮，比較喜歡慢慢來。之後她還是會辦婚禮，但就看她何時佛系規劃好。

對於婚禮地點她始終拿不定主意，才會一拖就是一年。而雙方家人都沒有催生，她完全是在順其自然的狀態下懷孕，沒有任何壓力。「而且婚前婚後生活也沒什麼改變，而現在懷了女兒，想說先生一個看看，再看要不要努力生第二個。」

沈詠吟現在除了播報新聞，也主持「娛樂壹級棒」節目。她和老公是透過共同朋友介紹認識，在她剛進壹電視時開始交往。兩人都熱愛看電影跟戶外運動，也愛一起打電動，平時會去健身、爬山。雙方家人相處融洽，讓沈詠吟放心走入婚姻和家庭，現在則安心等待新生命的到來。

編輯推薦

沈詠吟即將成為新手媽媽。圖／摘自臉書
沈詠吟即將成為新手媽媽。圖／摘自臉書

相關新聞

王世堅推她當「最美財政部長」！賈永婕親口給答案了

台北101董事長賈永婕今天出席「2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄」頒獎典禮，頒獎給桌球教父莊智淵，感謝他為...

美女主播秘婚兩年曝光！開心報喜「準備升格當媽」

壹電視主播沈詠吟傳出喜訊，她低調秘婚兩年，今年做人成功，已經懷孕四個月，明年就要迎接女兒出生。

侯佩岑主持《再見愛人》心疼落淚 47歲生日許願：成為最愛自己的那個人

侯佩岑迎來47歲生日，20日於社群寫下：「今天在工作中度過...

黃偉晉為娛樂百分百赴韓出外景 遺失2萬眼泛淚光：爛錯

八大「娛樂百分百」日前被爆料要結束營業，製作單位不但否認，還推推出全新實境企劃「說走就走一日員工旅遊」，錄影前一天才告知...

小S次女Lily曬雅思成績單 真實英語程度曝光了

小S(徐熙娣)的次女Lily(許韶恩)曾因為說自己的母語是英文遭到對岸網友出征，甚至原本的大陸代言也因此終止合作，Lil...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。