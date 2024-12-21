美女主播秘婚兩年曝光！開心報喜「準備升格當媽」

壹電視主播沈詠吟傳出喜訊，她低調秘婚兩年，今年做人成功，已經懷孕四個月，明年就要迎接女兒出生。

根據「ETTODAY」報導，沈詠吟2022年被男友求婚，同年雙11登記結婚，因為沒有舉辦婚禮，消息隱瞞至今。沈詠吟表示自己沒辦法那種又拍婚紗、又要舉行婚禮，比較喜歡慢慢來。之後她還是會辦婚禮，但就看她何時佛系規劃好。

對於婚禮地點她始終拿不定主意，才會一拖就是一年。而雙方家人都沒有催生，她完全是在順其自然的狀態下懷孕，沒有任何壓力。「而且婚前婚後生活也沒什麼改變，而現在懷了女兒，想說先生一個看看，再看要不要努力生第二個。」

沈詠吟現在除了播報新聞，也主持「娛樂壹級棒」節目。她和老公是透過共同朋友介紹認識，在她剛進壹電視時開始交往。兩人都熱愛看電影跟戶外運動，也愛一起打電動，平時會去健身、爬山。雙方家人相處融洽，讓沈詠吟放心走入婚姻和家庭，現在則安心等待新生命的到來。

沈詠吟即將成為新手媽媽。圖／摘自臉書

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