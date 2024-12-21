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侯佩岑主持《再見愛人》心疼落淚 47歲生日許願：成為最愛自己的那個人

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
侯佩岑20日迎來47歲生日。圖／擷自微博／再見愛人官微、IG／houpatty
侯佩岑20日迎來47歲生日。圖／擷自微博／再見愛人官微IG／houpatty

侯佩岑迎來47歲生日，20日於社群寫下：「今天在工作中度過，一樣感到幸福，期許我們都成為最愛自己的那個人。#感恩每一天　#thankfulforyou」並分享壽桃、鮮花，以及雙手掩面，看似害羞捂臉的新照。而藝界友人黃小柔、賈靜雯、陳若儀、新聞主播郭惠妮及一票網友留言祝福生日快樂。

侯佩岑近期在陸綜《再見愛人4》中擔任嘉賓觀察室主持人，和嘉賓一起分析面臨感情危機的三對夫妻網紅留幾手（劉爽）與葛夕、歌手李行亮與老婆麥琳、女星黃聖依和老公楊子彼此間問題。

她自己於2011年和圈外人黃伯俊結婚，育有二子，主持《再見愛人4》看到三對夫妻間有爭吵、有隱忍、有不解，常讓她看到心疼落淚。

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