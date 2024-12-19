黃偉晉為娛樂百分百赴韓出外景 遺失2萬眼泛淚光：爛錯

八大「娛樂百分百」日前被爆料要結束營業，製作單位不但否認，還推推出全新實境企劃「說走就走一日員工旅遊」，錄影前一天才告知主持人黃偉晉將以導遊身分，前往釜山一日遊，完成任務。

最艱難的是要在釜山知名景點海雲台舉辦快閃見面會，等待過程因黃偉晉高挑身形煞到路人，頻頻被誇：「長的好帥，從哪裡來？」也令他數度感到害羞，直到等到第一位粉絲，黃偉晉滿心感動，還無厘頭在簽名時表示：「妳要寫什麼我都幫你，妳要抄心經，我都願意幫妳抄！」

黃偉晉以導遊身分自主規劃行程，卻災難不斷！首先在「魷魚遊戲」經典糖餅遊戲中慘輸比賽，按照規定，黃偉晉必須在釜山大街上著戲中運動服移動，引人注目的穿搭，一度令他抬不起頭，懊惱說：「我覺得非常丟臉，根本不敢看大家，好險我今天有帶墨鏡。」緊接著在體驗韓國拍貼機後，他意外將2萬多台幣旅費遺落在店面，直到下一站才發現旅費不見，他自責泛淚說：「我心裡在想，怎麼會犯這種爛錯！」

另因應電視觀眾收視習慣轉移，「娛樂百分百」將全面轉戰新媒體，自2025年1月1日起，每週二至五晚間九點上架全新內容於「八大電視娛樂百分百YouTube頻道」。三位主持人黃偉晉、陳零九、賴晏駒也將全力以赴，對此黃偉晉表示：「『娛樂百分百』承接這麼多代，一直很受歡迎，尤其前輩們的主持功力、控場跟臨場反應都非常厲害，未來我們三人也會繼續好好學習、努力經營，迎向更大的市場挑戰、展現更多元的內容，量身訂做一個更多網路族群喜愛的『娛樂百分百』！」

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