小S次女Lily曬雅思成績單 真實英語程度曝光了
小S(徐熙娣)的次女Lily(許韶恩)曾因為說自己的母語是英文遭到對岸網友出征，甚至原本的大陸代言也因此終止合作，Lily近日在社群曬出自己的雅思英檢成績單，英語能力果真如她所說，幾乎等同是母語程度。
Lily秀出的成績單上顯示她平均8.0、聽力8.5、閱讀7.5、寫作7.5、口說8.5分，根據雅思官網，雅思分數等級為1到9分，Lily拿到8分代表「非常好的英語使用者」，且「擁有全面的英語運用能力，只是偶爾出現毫無章法及不恰當的用法」，她從小就讀雙語學校，曾自嘲英文比中文更好，平常也愛看英文小說還有美劇，也因此培養出優秀的英文能力。
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