許聖梅視野檢查不妙暫停節目：看不清世界 曾曝青光眼「視神經懷死」
資深媒體人許聖梅主持訪談節目《危機女王》，今（14）早突宣布節目將暫停兩週，並透露13日去做了視野檢查，但「情況不妙」。
許聖梅坦言主持節目滿滿兩年了，覺得收穫滿滿，很開心。接著她透露視野檢查狀況不佳，有感而發：「人生就是這樣吧，愈是努力付出，代價就愈高。」不過她仍正面看待，表示雖看不清世界，但喜歡這世界的美好。
許聖梅約2年前在《新聞挖挖哇》談及自身眼疾問題，透露本以為是白內障，檢查後確實測出輕微白內障，但更為嚴重的是青光眼已達中度，「視神經懷死且不可逆」，當時她表示只能想辦法保護剩下的視力，也定期回診檢查。
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