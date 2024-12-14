許聖梅視野檢查不妙暫停節目：看不清世界　曾曝青光眼「視神經懷死」

藝人周杰倫日前在大巨蛋一連舉辦4天演唱會，演唱會中工作人員也在螢幕上回顧他出道以來的點點滴滴，其中還包含在金曲獎中獲獎的畫面。有網友近日挖出周杰倫在2001年獲得金曲獎後與吳宗憲受訪的畫面，周杰倫得獎前還向憲哥許願得獎後想要一輛摩托車當獎品。

2024-12-13 21:50