快訊

拆解華為Mate 70系列 「晶片戰爭」作者：製程落後台積電6年

許聖梅視野檢查不妙暫停節目：看不清世界　曾曝青光眼「視神經懷死」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
許聖梅透露眼疾問題情況不妙。圖／擷自臉書／許聖梅
許聖梅透露眼疾問題情況不妙。圖／擷自臉書／許聖梅

資深媒體人許聖梅主持訪談節目《危機女王》，今（14）早突宣布節目將暫停兩週，並透露13日去做了視野檢查，但「情況不妙」。

許聖梅坦言主持節目滿滿兩年了，覺得收穫滿滿，很開心。接著她透露視野檢查狀況不佳，有感而發：「人生就是這樣吧，愈是努力付出，代價就愈高。」不過她仍正面看待，表示雖看不清世界，但喜歡這世界的美好。

許聖梅約2年前在《新聞挖挖哇》談及自身眼疾問題，透露本以為是白內障，檢查後確實測出輕微白內障，但更為嚴重的是青光眼已達中度，「視神經懷死且不可逆」，當時她表示只能想辦法保護剩下的視力，也定期回診檢查。

編輯推薦

相關新聞

許聖梅視野檢查不妙暫停節目：看不清世界　曾曝青光眼「視神經懷死」

資深媒體人許聖梅主持訪談節目《危機女王》，今（14）早突宣布節目將暫停兩週...

郭彥均也被騙了！拿出「台北東區公寓頭期款」下場曝光

譚艾珍日前遭詐百萬，郭彥均也在臉書公開被騙經過。他輕信朋友參與高額報酬的投資，結果拿出等同台北東區房屋頭期款的金額，最後...

Toyz頂平頭「最後自白」　談生離死別掩面痛哭：洗腦自己去念書成長

遊戲直播主、網紅Toyz（劉偉健）涉毒遭判刑4年2個月，於今年5月16日入獄服刑。13日晚間，其YouTube頻道突然上線「最後的自白。」影片...

鄭弘儀愛車被偷報警 「警察回1句話」秒氣炸：心中火一直燒起來

台北市內湖區昨天發現一對母女陳屍家中，遺書指被詐騙1200萬元才輕生，並透露生前報案時遭警察「冷嘲熱諷」，引發輿論關注。知名主持人鄭弘儀則透露，過去車子被偷時員警的態度，讓他直言：「心情很差、火一直燒起來」。

周杰倫23年前摩托車被偷！網友上網幫破案 超扯結果曝

藝人周杰倫日前在大巨蛋一連舉辦4天演唱會，演唱會中工作人員也在螢幕上回顧他出道以來的點點滴滴，其中還包含在金曲獎中獲獎的畫面。有網友近日挖出周杰倫在2001年獲得金曲獎後與吳宗憲受訪的畫面，周杰倫得獎前還向憲哥許願得獎後想要一輛摩托車當獎品。

席琳娜曬鑽戒宣布訂婚　閨密泰勒絲驚喜洩將任婚禮重要角色

美國小天后席琳娜（Selena Gomez）去年12月認愛製作人班尼布蘭柯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。