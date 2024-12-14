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周杰倫演唱會最大苦主現身 五月天阿信私下罕見造型公開

郭彥均也被騙了！拿出「台北東區公寓頭期款」下場曝光

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
郭彥均自曝也曾落入詐騙圈套。圖/摘自臉書
郭彥均自曝也曾落入詐騙圈套。圖/摘自臉書

譚艾珍日前遭詐百萬，郭彥均也在臉書公開被騙經過。他輕信朋友參與高額報酬的投資，結果拿出等同台北東區房屋頭期款的金額，最後連朋友都被詐騙圈套騙光光。

郭彥均痛批：「詐騙真的好嚴重真的受夠了真的恨死了，台灣一年被詐騙的金額超過百億，無數家庭無數生命就這樣被……。詐騙集團騙走的是人們一輩子的心血，一滴不剩，詐騙壞人真的該下地獄。」

他坦言現在明白看透的事都是學費換來的，每個人都有頭暈的時候被鬼遮眼的時候。「幾年前也因為相信從小長大的朋友，跟他一起投資了不該投資的東西，當初說獲利18%以上，朋友說如果賠錢我賠給你。我算一算之後18%太可怕了我發瘋似的，投了一間台北東區公寓頭期款的金額。」

他剛開始還真的有拿到一些錢，但一陣子之後就開始很多原因的拖欠。然後三個月後就傳出有人被抓了，新聞說騙了幾十億的金額，但聽說好像也判不到十年。郭彥均的朋友沒有跑掉，也知道害人被騙，所以分期還給郭彥均錢，「以上故事很簡短但當時我真的嚇死了」。

他沉痛呼籲立委好好修法提高詐騙的刑法，希望重罰可以遏止一些犯罪，大家可以不要再被騙。

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