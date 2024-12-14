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「無法復原災難」 北一女師區桂芝：108課綱是教改滅台的最後一哩路

Toyz頂平頭「最後自白」　談生離死別掩面痛哭：洗腦自己去念書成長

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
Toyz公開入獄前夕心境。圖／擷自YouTube／Toyz
Toyz公開入獄前夕心境。圖／擷自YouTube／Toyz

遊戲直播主、網紅Toyz（劉偉健）涉毒遭判刑4年2個月，於今年5月16日入獄服刑。13日晚間，其YouTube頻道突然上線「最後的自白。」影片，紀錄下他入獄前夕的心情，讓網友直呼「進去了還在發片不愧流量鬼才」。

影片中Toyz頂著平頭入鏡，顯然已為入獄做好準備，開頭直言「不到20個小時就要去報到了，你們看到這支影片的時候，我應該已經人在裡面了。」Toyz感謝從2022年1月份出事至今粉絲對他的支持，坦言一開始他想盡辦法嘗試爬起來，但卻不如預期，有半年的時間他非常憂鬱，到2022年9月開始才重新找回動力，回到幕前，也陸續完成的不少事情，無論是好是壞，「這是我努力證明自己活過的痕跡」。

Toyz表示這一路來他心態放寬了，坦言若沒有發生「那件事情」，他可能還是不可一世的樣子，不太會成長。而事發後，近兩年來他學習到「理解的能力」，也發現能理解他的人也變多了。

而他吐露審判過程心情，坦承之前多少有一種鴕鳥心態在，直到三審定讞，他真的笑不出來了，「很動蕩，我也騙不了自己了，我也騙不了身邊的人了。終於要來面對這個生離死別」。

Toyz透露他入獄前辦了「歡送會」，很多朋友都來了...而講到此處，他難忍情緒掩面痛哭了，他哽咽談有憂心、有牽掛，談轉念，但也坦言放放不下相依為命的媽媽和伴侶。他也吐露面對刑期的心境，「我就是洗腦自己，我就真的是去念書的、去健身的、去沉澱的、去讓自己心靈成長的，去看不同的世界」，說服自己是跳脫工作去成長，讓自己心態變得比較好一點。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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