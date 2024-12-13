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周杰倫23年前摩托車被偷！網友上網幫破案 超扯結果曝

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
周杰倫大巨蛋演唱會吸引超多明星朝聖。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫大巨蛋演唱會吸引超多明星朝聖。圖／杰威爾音樂提供

藝人周杰倫日前在大巨蛋一連舉辦4天演唱會，演唱會中工作人員也在螢幕上回顧他出道以來的點點滴滴，其中還包含在金曲獎中獲獎的畫面。有網友近日挖出周杰倫在2001年獲得金曲獎後與吳宗憲受訪的畫面，周杰倫得獎前還向憲哥許願得獎後想要一輛摩托車當獎品。

網友日前在threads上分享過去這段受訪影片，影片中吳宗憲興奮表示，他原本在金曲獎典禮後台準備主持，周杰倫則向他許願若得獎希望他能送一台摩托車，周杰倫則接著表示自己愛車遭竊，「紅色的，IBM886，誰在那邊亂偷！」逗趣對話引發網友們熱烈討論。

有網友則好奇這台車的下落，循線利用車牌號碼上網查詢相關紀錄，一查竟發現原來竊賊在2001年偷走摩托車後，對方曾在2003年驗到2020年間去做檢驗，但目前這輛車的顯示結果則是「您好，該車輛已屬於非使用狀態，不須檢驗」，網友紛紛猜測這台車應該已經遭報廢處理；而這個結果也讓網友們狂笑：「居然還有在驗車 超好笑」、「我真的會笑死」、「現在賣個五千萬說不定有人收藏」、「周杰倫好可愛😍心願竟然想要台摩托車 」、「不是啊20年前被偷還在定期檢驗 太XX了吧」。

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