鄭弘儀愛車被偷報警 「警察回1句話」秒氣炸：心中火一直燒起來

台北市內湖區昨天發現一對母女陳屍家中，遺書指被詐騙1200萬元才輕生，並透露生前報案時遭警察「冷嘲熱諷」，引發輿論關注。知名主持人鄭弘儀則透露，過去車子被偷時員警的態度，讓他直言：「心情很差、火一直燒起來」。

鄭弘儀近日在節目《新聞挖挖哇》中談起「內湖母女詐騙命案！人民保母為何變成害命幫兇？」話題，也在節目中分享過去車子被偷員警的態度。他透露，過去開進口車發現車子遭竊，報警後員警的反應讓他相當生氣。他表示，當時因找不到停車位只好暫時停路邊，不料後來要牽車時卻找不到車子，他坦言第一時間不會意識到車子被偷，腦中只浮現「我忘記停哪裡」的念頭，最後找了半天才意識到「我車被偷了！」

鄭弘儀接著到警局報警，登記完相關手續後，警察卻告訴他：「我跟你說，昨晚光我這個管區來報失竊的有五台」，他認為員警的言下之意是「這很常見、沒什麼」，讓他聽完「心情很差、火一直燒起來」。

鄭弘儀補充，員警後來還跟他說：「你要有心理準備，這被殺肉了」，暗指車子遭拆解、零件被賣掉，「意思你不用抱希望，這報案，你來報心酸的」。他回憶起這段往事坦言心情很差，「我們當時碰到的警察，就是這種態度，從來沒有跟你聯絡，反正就石沉大海」。

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