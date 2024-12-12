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席琳娜曬鑽戒宣布訂婚　閨密泰勒絲驚喜洩將任婚禮重要角色

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
席琳娜與泰勒絲有多年姐妹情。圖／擷自IG／selenagomez
席琳娜與泰勒絲有多年姐妹情。圖／擷自IG／selenagomez

美國小天后席琳娜（Selena Gomez）去年12月認愛製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco），不時於社群分享陷入愛河的喜悅，今（12）日更驚喜曬出手戴鑽戒照宣布要婚了，不僅藝界好友、粉絲網友留言恭喜，閨密泰勒絲（Taylor Swift）更留言：「yes I will be the flower girl」顯然透露不僅會參加婚禮，更將會在好友婚禮上擔任灑花「花女」的重要角色，留言才4小時已獲44萬人按讚。網友為兩人情誼感動，直呼：「最好的兩個女孩」、「全世界最好的姐妹情」。

泰勒絲與席琳娜為多年好友，她曾於受訪被問到兩人關係「只是一般的名人好友還是真的很好的朋友？」，當時泰勒絲直言：「她絕對是我好閨密之一」，並透露「我們相識時她15歲，我17歲」，表示兩人一路走來經歷過很多事。她坦承會想保護席琳娜，不過也相信席琳娜有良好的判斷力，讚對方相當聰明，人生路上會做出很多美好、有意義的事。而今席琳娜宣布訂婚，泰勒絲也公開留言展現好姐妹情誼。

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泰勒絲在席琳娜宣布訂婚的貼文下驚喜留言。圖／擷自IG／selenagomez
泰勒絲在席琳娜宣布訂婚的貼文下驚喜留言。圖／擷自IG／selenagomez

席琳娜也透過IG限時動態分享訂婚喜悅。圖／擷自IG／selenagomez
席琳娜也透過IG限時動態分享訂婚喜悅。圖／擷自IG／selenagomez

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