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檢場檢查發現腦部出現小白點 醫生警告可能是小中風

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
檢場（右）上鄭凱云主持的「健康2.0」。圖／TVBS提供
檢場（右）上鄭凱云主持的「健康2.0」。圖／TVBS提供

知名作家瓊瑤日前以花葬形式，走完人生最後一程，其夫婿平鑫濤晚年被診斷罹患「血管型失智症」，因此插鼻胃管延續生命。看著平鑫濤失智臥床之苦，也讓瓊瑤決心不靠插管維生。針對失智問題，TVBS「健康2.0」除了邀來專家討論，也邀請照顧失智症母親十年的檢場，分享照護失智患者的經驗。

檢場的母親罹患失智症十年，在母親罹患失智症的前八年，檢場照顧起來並沒有太大的問題，但罹病的最後兩年，母親的身體機能快速下降，餵母親吃東西時檢場發現，「食物放在嘴巴前面，她會把嘴巴打開，但食物就是含在嘴裡，也不會咬。」最後檢場同樣面臨了「插鼻胃管」的抉擇，他自責表示，真的很後悔做了讓母親插鼻胃管的決定，沒有讓她一路好走，「鼻胃管插進去的後兩年，母親住進療養院，整天躺在床上，對母親來講，毫無人生意義，」最後只是增加痛苦，而不是平靜離開，想到就很揪心。

因為母親有失智問題，檢場也擔心自己會有相同狀況。他分享過去在花蓮拍戲時，有一場戲需要他獨自一人對著七、八個人發飆，台詞長達兩頁。第一次拍的時候，檢場一鏡到底一次拍完，但重新開拍時，「我腦袋突然一片空白，所有台詞都忘記，」表示自己雖然看過劇本，台詞熟悉到不行，但一開口卻什麼都講不出來，連導演也被這情況嚇到，想說檢場是不是中邪了，還建議他去拜拜。當晚檢場不斷地翻看劇本，試著把台詞記起來，但依然徒勞無功，發現自己狀況不對，他連夜到醫院掛急診，「當時我心想，糟糕了 我是不是跟我媽一樣失智。」檢查後醫生告訴檢場，資料顯示他腦部海馬迴有白點，竟反而可能是中風的徵兆。但隔天檢場症狀就完全消除，戲也順利拍完，當下他也只認為，可能只是天氣太熱、壓力等因素造成。

主持人鄭凱云接著詢問，「失智到底會不會遺傳？」雙和醫院副院長陳龍解釋，如果是年輕型的失智，可能會遺傳，但如果家裡長輩是七十、八十歲才發現失智，就可能是正常的退化。但他也提醒檢場，腦中風不一定是「微笑、舉手、說你好」判別，他也曾碰過有些病人是短暫失憶，可能二十四小時內症狀就消失了，但如果患者核磁共振檢查，在某些影像學顯示有白點在海馬迴裡，就真的有可能是小中風，提醒他要多加留意，也讓檢場大驚：「所以可能是真的啊！」

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