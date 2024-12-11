陳文茜自比「永不放棄的小船」　肺腺癌復發喊話粉絲：我不會哭泣

資深媒體人陳文茜肺腺癌復發並透露裝上新的人工血管，近日常於社群分享復發心情，今（11）日再發文吐心境「我不必也不會哭泣」。

陳文茜11日發文，表示在感受到「世界周報」同仁和觀眾的溫柔祝福，讓她「在冬天，暖暖的」。她淡然表示，人生並非任何事都得挺住，直言有時候如果挺不住也沒關係。

面對肺腺癌復發繼續抗癌之路，陳文茜說道：「我只為你們的愛、我們共同的使命而活」，形容自己如湖中一艘「永不放棄的小船」，面對支持她、為她送暖的同仁與網友粉絲，她心懷感恩表示：「我不必也不會哭泣，對於你們，我只有永遠的信任和感恩。」病並和觀眾約定節目中再相見，抗癌同時也繼續主持節目。

陳文茜抗癌並繼續主持節目。圖／擷自臉書／文茜的世界周報 Sisy's World News

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