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「1世代」連恩潘恩死亡案　外媒爆將再新增2飯店員工為被告

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
1世代連恩離世，讓全球歌迷極度震驚。美聯社
1世代連恩離世，讓全球歌迷極度震驚。美聯社

英國天團「1世代」（One Direction）成員連恩潘恩（Liam Payne）十月自阿根廷飯店陽台墜樓身亡，案件調查傳新進度，恐再新增2名飯店員工為被告。

據外媒《TMZ》報導，執法部門透露，法官考慮將飯店2名員工列為被告，一位是櫃台接待經理，他於事發當日播打2通求救電話，第一通指「客人服用過量毒品、酗酒」、「毀壞房間」，另一通則稱「客人恐有生命危險」，想知道警方是否已在到現場的路上。而另一名將被列為被告的則是飯店經理。

而據《滾石》雜誌報導，法官要求2嫌疑人於12月19日出庭應訊，相關法律文件中提到，「有足夠的理由懷疑他們參與了被調查的案件，要求以下人員作出陳述」，並指2人將會收到被起訴的通知。

而據《中央社》報導，連恩潘恩死亡案至目前為止已有3人被起訴，包括一名毒販嫌疑人、一名可能提供連恩潘恩古柯鹼的飯店員工，以及一名與這位歌手關係密切的人。

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