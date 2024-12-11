相隔26年！鄭智化推傳世新作 63歲驚人現況曝光！

以「星星點燈」、「水手」等經典作品而家喻戶曉的資深歌手鄭智化，暌違26年推出全新創作專輯「不思議」，讓不少歌迷都相當超級不可思議，沒想到等了20多年，還能再看到偶像出專輯。鄭智化笑稱是不思議的力量推向他完成這張作品，自認這張專輯的確從音樂調性與歌詞都是能傳世的鉅作，專輯中10首歌曲也將首首推出MV，工程浩大。

因罹患小兒麻痺症而不良於行的鄭智化，短短幾個月便創作了30首歌曲，「不思議」這張專輯是他對音樂的重新探索，是一場對生命、藝術與自我價值的深刻對話。他始終執著是否能寫出超越「星星點燈」、「水手」的歌，他坦言：「我幾乎每天醒來都有這個念頭，但是我做不到。我不想勉強自己去做，也不想將就，如果真的做不到，那不如遠離這一切，也許再回來的時候能夠帶來新的能量。」

3年前突如其來的疫情，讓鄭智化的生活變得孤立，隔離帶來了更多創作與思考的時間。鄭智化形容那段日子是他靈感的高峰期：「我身體裡住了不知道什麼鬼在裡面，我擺脫不了。他叫我畫畫我就畫，他叫我寫歌我就寫。」

他提到：「這張專輯不僅僅是一張專輯，它對我來說是一個人生的交代、一個承諾，期待『不思議』能成為傳世之作！」除了已經推出的4支MV，他更預言會將專輯的每一首歌曲都賦予一支專屬的MV，希望透過影像將這張傳世之作流傳下去。

鄭智化相隔26年推出新專輯。圖／智在上作提供

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