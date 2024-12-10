范瑋琪哽咽認失去很多！大陸復出「回去爺爺故鄉唱歌」

范瑋琪（范范）重振旗鼓宣布喜訊！她10日在大陸北京舉辦記者會，最新巡演「我們之間的事」於明年3月29日在上海起跑，受訪時哽咽透露「失去很多」。

出道24年的她談到這5年經歷很多，「我去唸了書，然後我的家人，爸爸、媽媽、奶奶、叔叔都離開了，短短5年發生很多事情，我失去很多，但我也獲得了很多」。親人接連離世對她打擊甚大，悲痛萬分，幸而老公、兒子相伴度過低潮，她說：「我有更多時間好好跟我的孩子相處在一起，也有很多時間儲備自己、裝滿能量。」希能把她的愛以及能量透過巡演分享給粉絲。

而「我們之間的事」巡演首站按計畫是去年9月的北流，開演前她的老公陳建州（黑人）發生官司，主辦單位考量後決定停辦。如今首站變成上海，范范在記者會現場公布後續場次還有成都、廣州、南京、重慶、西安及北京等共12場，也提到自己是河北省石家莊市深澤縣人，希望有機會探訪爺爺的故鄉石家莊，「至少可以在那邊唱一場，回去爺爺的故鄉唱歌，應該會有很不一樣的感受」。

范瑋琪開心宣布明年在大陸展開巡演。圖／摘自微博

由於家人這些年來接連過世，范瑋琪一再受到打擊。圖／摘自IG

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