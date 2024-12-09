碧昂絲老公被控性侵！Jay-Z拉吹牛老爹輪暴13歲少女

美國饒舌天王Jay-Z身價超過10億美金（約330億元台幣），老婆還是流行天后碧昂絲，今天卻驚爆，在2000年MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮結束後，在聚會中與「吹牛老爹」（Sean“Diddy”Combs）一起性侵一名13歲少女。

NBC新聞報導，查閱的法律文件中，原告稱自己為無名氏，她表示事情發生在頒獎典禮後的一個聚會上，她慘遭Jay-Z和吹牛老爹強暴。

Jay-Z則向「每日郵報」否認訴訟中提出的指控。他表示，他的律師收到了來自一位名叫托尼·布茲比的「律師」​​勒索信，Jay-Z認為這是想要錢的最爛手段。

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