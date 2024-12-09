離開台灣傷心地！唐治平赴泰爭取遺產繼承權
唐治平經歷母喪後未來動向頗受外界關注，他日前上許聖梅主持的「危機女王」分享之後的規劃，表示明年打算回到泰國推廣泰拳，他的家族在泰國經營知名魚露品牌「唐雙合」（Tiparos），雖然因商標問題，家族由叔公掌權，但他返泰後會爭取遺產繼承權，捍衛自己的權利。
唐治平表示，家族的魚露事業是由曾祖父一手創立，當年從潮州引進泰國，再由祖父發揚光大，一度是泰國市佔率第一的品牌，後來因為家族紛爭，目前叔公握有最大股權，因此魚露品牌和他毫無關聯，但他有請教過律師，才知道自己也有爭取遺產的權利，他計畫明年和醫美集團到泰國推廣泰拳之餘，也希望能爭取到乾股或代言。
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