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「娛百」傳12月底停播 八大駁斥「下周還要錄影」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
八大「娛樂百分百」傳出即將停播。圖／八大提供
八大「娛樂百分百」傳出即將停播。圖／八大提供

「娛樂百分百」開播至今已經27年，這樣長壽的節目在6月時才歡慶27週年，如今過了半年傳出因為收視低迷，將在12月底正式收攤。

據「鏡週刊」報導，「娛樂百分百」4年前因為受到羅志祥與愷樂事件的影響，收視率下滑，之後節目進行改版，邀來陳零九、黃偉晉、邱鋒澤、婁峻碩及賴晏駒等人輪流主持，並將受歡迎的「狼人殺」遊戲成為節目主力單元，讓收視率回升不少，不過隨著邱鋒澤、婁峻碩等人陸續退出後，收視率又開始下滑，甚至慘跌到連0.2％都不到，更傳出黃偉晉加入新東家後，要調漲主持費，種種原因加起來，讓節目決定熄燈。

剛八大則對此回應「『娛樂百分百』持續推陳出新，下週也將進棚錄影，何來收攤之說！另和主持人偉晉的合作，一直以來非常愉快，並沒有因轉換新東家，提出調漲費用的要求。」駁斥傳言。

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