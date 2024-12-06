劉家昌2日癌逝 訃聞曝光「追思會地點在中國華泉小村」
資深音樂人劉家昌於2024年12月2日因癌症病逝，享壽83歲。其治喪後續曝光，追思會地點不在台灣，而是在中國華泉小村。
華泉小村為劉家昌與台塑集團副總裁王瑞華共同創辦，是以音樂、藝術為主題的度假村。今（6）日，「華泉」以追思委員會身分透過劉家昌社群貼出訃聞，公告追思會的時間地點，以及追思活動將從13日起至15日下午五點結束。
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